У Беларусі стартаваў турнір «Кубак мацнейшых» па стральбе з лука

У першы дзень спаборніцтваў вызначыліся фіналісты. Золата ў камандзе аспрэчаць беларусы Ілья Дарашук, Яўген Смольскі, Андрэй Завацкі і госці з Расіі. У асабістым першынстве нашы лучнікі трапілі ў фінальныя пары за трэцюю пазіцыю. У жанчын выступіць Лілія Прыдворнава, а ў хлопцаў Кірыл Фірсаў і Антон Цярэпа.

Кацярына Цімафеева, галоўны трэнер зборнай Беларусі па стральбе з лука:

В женском секторе, к сожалению, не хватает наших сильных девочек: Деминской и Стрелец Александры, потому что они готовятся к военному чемпионату мира, который пройдет в Бангладеш с 25 по 29 февраля. Российская Федерация предоставила нам сильных спортсменов, которые также создают очень сильную конкуренцию. Это видно по квалификации, особенно в женском секторе. Данный старт идет параллельно с чемпионатом Европы, который проходит сейчас в Хорватии и к которому мы, к сожалению, не допущены. Если проводить параллель, то наши ребята очень достойно выглядели бы на международной арене. Думаю, что в десятку лучших спортсменов наши ребята входили бы.

У чацвер, 22 лютага, стануць вядомыя пераможцы. Адзначым, што на ўзнагароды прэтэндуюць 44 лучнікі.