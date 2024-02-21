Прямой эфир

Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі ніжнекамскі «Нафтахімік»

21 февраля 2024 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мінскае «Дынама» з перамогі пачало заключную дамашнюю серыю гульняў у Кантынентальнай хакейнай лізе, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі ніжнекамскі «Нафтахімік»-1

Напярэдадні «зубры» абыгралі ніжнекамскі «Нафтахімік». Два перыяды беларусы поўнасцю кантралявалі ход гульні і закінулі двойчы: намаганнямі Вячаслава Асновіна і Роберта Хэмілтана. Апошні і заняў 9-ю пазіцыю ў новым рэйтынгу гульцоў. Ў гэтым сезоне ў нападаючага 22 бамбардзірскія балы ў 52 сустрэчах.

У заключным адрэзку сапернік рэалізаваў падвойную большасць, але выратаваць гульню не змог. У выніку перамога «Дынама» – 2:1. Наступны матч мінчане правядуць 23 лютага супраць аднаго з лідараў Заходняй канферэнцыі, СКА з Санкт-Пецярбурга.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Аляксей Протас дапамог «Вашынгтону» абгуляць «Нью-Джэрсі»
21 февраля 2024 13:07

Аляксей Протас дапамог «Вашынгтону» абгуляць «Нью-Джэрсі»

Ягор Герасімаў прабіўся ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Францыі
21 февраля 2024 13:05

Ягор Герасімаў прабіўся ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Францыі

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры
21 февраля 2024 12:47

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры