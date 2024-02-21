Прямой эфир

Аляксей Протас дапамог «Вашынгтону» абгуляць «Нью-Джэрсі»

21 февраля 2024 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларус Аляксей Протас дапамог «Вашынгтону» абгуляць «Нью-Джэрсі» ў матчы Нацыянальнай хакейнай лігі. Сталічны клуб атрымаў перамогу з лікам 6:2, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Аляксей Протас дапамог «Вашынгтону» абгуляць «Нью-Джэрсі»-1

У актыве нашага форварда дзейсная перадача. Усяго Протас правёў на лёдзе амаль 15 хвілін, выканаў тры кідкі па варотах саперніка і завяршыў матч з паказчыкам карыснасці +1. Беларус набірае ачкі ў другой гульні запар, усяго ў нападаючага 22 балы. Дубль у гэтай гульні аформіў Аляксандр Авечкін. У НХЛ расіянін закінуў ужо 838 шайб, да рэкорду легендарнага Уэйна Грэцкі засталося 56 галоў.

# Хоккей # Алексей Протас

Другие новости рубрики

Все новости
Ягор Герасімаў прабіўся ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Францыі
21 февраля 2024 13:05

Ягор Герасімаў прабіўся ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Францыі

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры
21 февраля 2024 12:47

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры

Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин взял бронзу на чемпионате Европы
20 февраля 2024 21:15

Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин взял бронзу на чемпионате Европы