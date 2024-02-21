Аляксей Протас дапамог «Вашынгтону» абгуляць «Нью-Джэрсі»

У актыве нашага форварда дзейсная перадача. Усяго Протас правёў на лёдзе амаль 15 хвілін, выканаў тры кідкі па варотах саперніка і завяршыў матч з паказчыкам карыснасці +1. Беларус набірае ачкі ў другой гульні запар, усяго ў нападаючага 22 балы. Дубль у гэтай гульні аформіў Аляксандр Авечкін. У НХЛ расіянін закінуў ужо 838 шайб, да рэкорду легендарнага Уэйна Грэцкі засталося 56 галоў.