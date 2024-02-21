Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

Александр Овечкин, форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, пишет РИА Новости.

В противостоянии с «Нью-Джерси Девилз» российский нападающий оформил дубль и отличился результативной передачей. Овечкин продлил свою результативную серию до девяти игр, за которые он набрал 13 очков (8 голов и 5 передач).

На счету россиянина 838 голов, что позволило ему расположиться на второй строчке, уступая лишь рекордсмену лиги Уэйну Гретцки, у которого в общей сумме 894 гола.