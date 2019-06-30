У Беларуси – 69 наград. Общий медальный зачёт II Европейских игр в Минске

Завершились соревнования II Европейских игр в Минске. Стал известен общий медальный зачет континентального первенства.

Первое место заняла команда России. На ее счету 109 медалей, среди которых 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых.

На второй строчке Беларусь. На счету спортсменов 24 медали высшей пробы, 16 вторых мест и 29 третьих. Всего в медальной копилке команды 69 наград.

Третье место заняла команда из Украины. Спортсмены завоевали 16 золотых медалей, 17 серебряных и 18 бронзовых – всего 51 медаль.

На четвертой строчке сборная Италии, у которой 13 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых медалей – всего 41 награда.

Замыкает пятерку сильнейших команда Нидерландов. Спортсмены завоевали 29 медалей, из них 9 высшей пробы.

Всего на турнире медали завоевали представители 43 стран (полная таблица).