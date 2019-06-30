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Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации

30 июня 2019 14:35
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Новости Беларуси. На встрече с главой МОК Александру Лукашенко была вручена юбилейная медаль Международного олимпийского комитета, выпущенная к 125-летию организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации-1

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации-3

На память о посещении вторых Европейских игр подарки и сувениры от главы государства получили и высокие гости.

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Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации-6

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации-8

Глава МОК вручил Александру Лукашенко юбилейную медаль комитета, выпущенную к 125-летию организации-10

# Европейские игры # Александр Лукашенко # Томас Бах # Фотофакт

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