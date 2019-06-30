Томас Бах: «С нетерпением жду церемонию закрытия, на которой я смогу насладиться прекрасным шоу»

Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивный функционер прилетел в Минск утром 30 июня. Он примет участие в церемонии закрытия вторых Европейских игр, а также посетит соревнования и ряд спортивных арен.

Кстати, зарубежный гость не первый раз в Беларуси. Томас Бах рассказал Президенту, что в нашей стране он был 50 лет назад в качестве спортсмена, и у него остались очень приятные впечатления. Не многие знают тот факт, что сегодняшний глава Международного олимпийского комитета – неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна немного похожа на отдельные области Германии по своему климатическому ландшафту. Но есть действительно Богом данные, святые места с точки зрения природы. Как вы знаете, Беларусь не перенаселена, хотя по площади мы где-то треть объединенной Германии занимаем. Но 10 миллионов населения плюс 3 миллиона туристов – это очень мало. С одной стороны, это плохо, что населения недостаточно, с другой стороны – хорошо, страна не перенаселена, очень много свободного пространства. Вы, наверное, это по Минску почувствовали.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:

Я впервые посетил Минск 50 лет назад в качестве действующего спортсмена и с тех пор это мой первый визит в Беларусь. У меня сохранились очень хорошие воспоминания с тех пор.

Кстати, спортивная атмосфера сегодня чувствовалась и во Дворце Независимости. Томас Бах посмотрел на экспонаты выставки «Спорт XXI века в скульптуре».

А уже после, общаясь с журналистами, отметил высокий уровень организации, а также поздравил белорусскую команду с успешным выступлением.