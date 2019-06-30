Чемпион II Европейских игр боксёр Дмитрий Асанов: «Мне до сих пор не верится». Большое интервью

Новости Беларуси. Новоиспеченный чемпион Европы, чемпион Вторых Европейских игр боксер Дмитрий Асанов нашел время ответить на наши вопросы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. О победе на Европейских играх в Минске. «Мне до сих пор не верится» Поздравляем с золотой медалью. Было видно, насколько ты эмоционально реагировал на победу. Сейчас уже осознал, спокойнее? Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр:

Спасибо. Я не могу сказать: осознал или нет, потому что мне до сих пор не верится – я не могу представить, что должно произойти, чтобы я поверил. С каждый днем, я думаю, будет появляться это чувство, что я являюсь чемпионом Европы, чемпионом Европейских игр, и мне, я думаю, понравятся эти ощущения. Дмитрий Асанов: «Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте» (читать далее).

«Больше всего я бы хотел сейчас просто отдохнуть и отвлечься» Что хочется сделать больше всего прямо сейчас? Дмитрий Асанов:

Хочется отдохнуть больше всего, не думая ни о чем. Бывает, когда отдыхаешь, вспоминаешь ту тяжелую работу, которую мы прошли, и, слава Богу, она не прошла зря, и медаль это доказывает. Поэтому больше всего я бы хотел сейчас просто отдохнуть и отвлечься. А как отдохнуть: на рыбалку сходить, полежать? Дмитрий Асанов:

Возможно и такое, да. Скорее всего, не заходить даже в боксерский зал, не смотреть никаких боксерских поединков – просто прогуляться по городу, посмотреть, потому что есть еще такая возможность насладиться атмосферой Игр, их последними моментами.

О поддержке трибун. «У меня мурашки были по коже, когда я выходил с ринга» Мы пересмотрели тот момент, когда Дмитрий уже официально стал чемпионом II Европейских игр. Можешь описать, о чем думал в этот момент? Дмитрий Асанов:

У меня были картинки в голове самых тяжелых тренировок, я вспоминал их. И когда я, можно сказать, умирал на этих тренировках, то это все не прошло зря. И, конечно же, когда такое большое количество людей, на домашней арене меня поддерживали – у меня мурашки были по коже, когда я выходил с ринга и все мне аплодировали, благодарили – это невероятные ощущения.

О противнике по финалу. «Габил уже настраивался на меня как на фаворита в нашем бою» Габил Магомедов – твой противник по финалу – что ты знал о нем до боя, как ты на него настраивался? Дмитрий Асанов:

Я уже встречался с ним второй раз. Первый раз я боксировал с ним в финале Всемирной универсиады, и на тот момент у меня бой оказался гораздо легче, чем это было в финале Европейских игр, потому что Габил уже настраивался на меня как на фаворита в нашем бою и изменил немножко тактику. В принципе, мы ответили тоже неплохим тактическим моментом, что помогло одержать нам победу. Это очень сильный боксер, является чемпионом России, лидером в европейском боксе в этой весовой категории, но, видимо, мы грамотнее работали, и это помогло нам одержать победу. Ты отметил, что поменял тактику, это была вынужденная мера? Дмитрий Асанов:

Конечно, благодаря грамотной тренерской установке, я думаю, это принесло нам успех. Если бы мы боксировали с ним как в первый раз (как это было на Всемирной универсиаде), то он бы быстро подобрал к нам ключ и приспособился. Пришлось даже несколько раз по ходу боя менять тактику. У тебя были планы, как организовать этот бой правильно? Дмитрий Асанов:

Да, я понимал, что бой состоится в двух моментах – либо Габил пойдет вперед, либо он будет выжидать меня и пойдет назад. Он пошел сразу вперед – я к этому был готов, но я не ожидал, что он пойдет именно в той манере, в которой пошел, но благодаря тренерским подсказкам, мы быстро приспособились к нему и уже наверстывали преимущество.

Изменилось ли после крупных побед отношение к боксу? В Баку было серебро. В Минске – золото. Прошло четыре года, поменялось твое отношение к боксу? Дмитрий Асанов:

Стал увереннее в себе, потому что за эти четыре года у меня были крупные победы, победы над титулованными ребятами. Я думаю, что просто появилось больше уверенности, а отношение к боксу как было, так и есть. Я стараюсь максимально отдаваться на тренировках, отдавать полностью себя в зале, чтобы в ринге мне было легче боксировать, потому что «тяжело в учении – легко в бою». Это и есть ключевой момент в нашем виде спорта.

«Я не хотел бы, чтобы люди считали меня главной надеждой белорусского бокса» Всегда журналисты называют тебя «главная надежда белорусского любительского бокса». На тебя это давит? Дмитрий Асанов:

Бокс – это такой вид спорта, где все может решить один удар. Я не хотел бы, чтобы люди считали меня главной надеждой белорусского бокса. Сегодня я чемпион Европейских игр, завтра все может измениться – все мы знаем, что у спортсменов часто бывают травмы, часто они перегорают. Но наша задача – выходить в ринг, показывать красивый бокс, потому что мы боксируем и доставляем удовольствие зрителям. А если мы выходим и делаем грязь, которая не интересна зрителям, то зачем тогда выходить в ринг? Это уже не тот вид спорта, который должны мы показывать.

«Три раунда у меня был гул в ушах: «Беларусь, вперед» У белорусов еще одна медаль – Владислав Смягликов завоевал серебряную медаль. На «Уручье» просто классный перфоманс болельщики устроили. Расскажи про поддержку, как она тебе? Дмитрий Асанов:

Самым тяжелым для меня на этом турнире был первый бой, потому что, когда я выходил на бой, я не знал, что там будет, сколько будет зрителей, как будут нас поддерживать. Я очень сильно волновался. И после того, как я отбоксировал, я понимал, что зрители положительно настроены, ждут от нас побед и красивого бокса. И мне захотелось демонстрировать им его. Я думаю, что зрители остались довольны и результатом, и моими боями. Хочется сказать им большое спасибо, что они приходили, потому что на моем финальном бою трибуны были забиты практически полностью, и ощущалась поддержка. Три раунда у меня был гул в ушах: «Беларусь, вперед». Для белорусских боксеров две медали Игр – это достаточно, либо мало, можно еще? Дмитрий Асанов:

Это не мне судить, а тренерскому штабу – мало это или достаточно. Я свою задачу выполнил, я со своим первым тренером-отцом выполнили задачу. У нас сформировался перед стартом командный состав – там был психолог, массажист, врач и два тренера – то, к чему мы стремились, того и достигли. Задачи и цели команды должен ставить главный тренер и анализировать их – это его задача, не моя. «Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне Об Олимпиаде в Токио Настраиваешься на Олимпиаду в Токио? Дмитрий Асанов:

Сейчас я настраиваюсь максимально восстановиться, потому что было очень много потрачено эмоций во время этого старта. Это энергозатратный оказался для меня старт. Отдохну и со свежей головой сядем и обсудим, куда нам готовиться, и уже будет четко выстроен план подготовки. Ближайший крупный старт – это чемпионат мира, а потом уже квалификационные старты на Олимпийские игры и сами Олимпийские игры. «У меня такого не было, когда я тренировался» Кроме того, что ты стал чемпионом, ты еще помог финансово школе в Молодечно – той, где начинал карьеру. Приятнее отдавать или получать? Дмитрий Асанов:

Знаете, сначала ты получаешь, а потом ты должен отблагодарить. Я очень благодарен, что государство оказало поддержку нашей школе. Надеюсь, что ребята, которые там занимаются, и тренера грамотно примут то, что получили, и будут отдавать себя полностью. У меня такого не было, когда я тренировался. Я брал что-то от старших, что-то оставалось от отца – какие-то экипировочные моменты, что-то из техники даже я подсматривал у старших ребят. У них есть возможность тренироваться в хорошем зале, у них есть кумир, у них есть отличный тренер – мой отец, который показал, что можно воспитать хороших боксеров. От них требуется только желание и работа.