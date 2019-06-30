Василиса Марзалюк о медали на II Европейских играх: «Я была готова к такой победе, поэтому спокойно вышла и сделала своё дело»

Новости Беларуси. В Минске свое мастерство продемонстрировали около 4000 спортсменов. Турнирный путь тоже был короче – всего-навсего 10 дней, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске свое мастерство продемонстрировали около 4000 спортсменов. Турнирный путь тоже был короче – всего-навсего 10 дней, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Ярослав, а тебе чем запомнились эти Игры? Ты ведь работал и в студии, и на самих соревновательных объектах.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Мне очень понравилась церемония открытия. Она действительно получилась очень классной. Мне очень понравилась выездная студия нашего канала.
Кристина Момот:
Сорвал с языка. Мне тоже очень понравилась наша студия, работа наших профессиональных ребят, которые нам помогали. Кто-то был в кадре, кто-то за кадром. Ребята, всем спасибо.
И также Игры нам запомнились прекрасными гостями, которые были в нашей студии. Такие замечательные умные и интеллигентные люди. Сегодня не исключение.
Ярослав Писаренко:
К нам заглянула чемпионка II Европейских игр Василиса Марзалюк. Василиса, здравствуйте. Очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии.
Кристина Момот:
Василиса, добрый вечер. А что вам запомнилось больше всего на этих Играх?
Василиса Марзалюк:
Здравствуйте. Мне запомнилась поддержка зрителей, конечно же. Болельщики создали очень классную атмосферу, поэтому это незабываемое событие будет для меня.
Ярослав Писаренко:
Василиса, наверное, не стоит спрашивать, довольны ли результатом, спрошу немного по-другому: есть ли осознание этого самого результата?
Василиса Марзалюк:
Конечно, есть осознание результата, есть чувство выполненного долга. Эмоции немного утихли. Как таковых сразу ярких не было, просто, когда я увидела любовь своих родителей в глазах, слезы, гордость за меня, тогда тронули чувства. Мне хотелось расплакаться. Где-то усталость дала о себе знать тоже.
Ярослав Писаренко:
Василиса, давайте немного перемотаем время назад. За день до финала с какими мыслями вы ложились спать? О чем думали?
Василиса Марзалюк:
У меня болела шея, потому что я у олимпийской чемпионки чуть не улетела на мельницу за шею. Это оставило очень большие впечатления у меня за прошедший день.
За свой финал я сильно не переживала. Главной задачей было сделать все аккуратно, потому что соперница пока не такая опытная, как я. Но, как все знают, женская борьба более непредсказуемая, чем мужская – наверное, тем и более интересная. Я уважаю своих соперников и думаю, что немка тоже настраивалась на меня, и у всех есть лопатки, поэтому я была очень аккуратна.
Кристина Момот:
Василиса, но у вас был очень сложный полуфинал. Было подано два протеста, но все равно вас признали победительницей. Такие моменты психологически выматывают?
Василиса Марзалюк:
В тот момент я была спокойна. Конечно, переживала, какое будет судейское решение, но в итоге все оказались на моей стороне. И в тот момент я уже на волю судей переложила всю ответственность.
Ярослав Писаренко:
Ну и финал. Победа 9:0. Просто потрясающая победа. Это сказалась? Это сверхмотивация?
Василиса Марзалюк:
Я была готова к такой победе, поэтому спокойно вышла, сделала свое дело. Ничего неожиданного не произошло. Особо никого не удивила моя победа в финале именно. Поэтому все сделала, как нужно было. Получилось.
Кристина Момот:
Василиса, за вас болели не только зрители, но и ваши друзья, родственники. Я знаю, что вы даже сами покупали билеты для своей группы поддержки. Кто вас поддерживал, и что они рассказывали про атмосферу на трибунах?
Василиса Марзалюк:
Естественно, моя семья меня поддерживала. Да, я покупала сама билеты. Друзья многие тоже сами покупали сами билеты. Прилетела моя лучшая подруга из Норвегии. Она вместе со мной посещает многие международные форумы, в том числе на обеих Олимпиадах они с мужем были – болели за меня. Говорят, чтобы на предстоящем чемпионате мира я взяла лицензию, потому что они собираются уже покупать в Токио билеты. Многие друзья из других городов приехали, я очень им благодарна за поддержку.
Им очень все понравилось. И те люди, которые в жизни не присутствовали на соревнованиях по борьбе, были удивлены атмосферой, и многие потрясены патриотизмом наших болельщиков. Было неожиданно приятно. Я в патриотизме ни капли не сомневалась, потому что я сама патриот.
Что особенно приятно – люди осознали, какую работу проводят спортсмены. Одно дело смотреть это по телевизору, другое – видеть все это вживую, переживать эмоции и получать от этого кайф.
Ярослав Писаренко:
После Олимпиады в Рио вы всерьез думали о завершении карьеры. Этого не произошло и хорошо, что не произошло. Сейчас такие мысли есть?
Василиса Марзалюк:
На самом деле это было не всерьез. Моя эмоциональность дала о себе знать. Я не сомневалась в том, что буду тренироваться. Иногда у любого спортсмена, наверное, бывают такие мысли. Чтобы прямо серьезно, у меня никогда такой мысли не было. Я очень рада, что занимаюсь спортом и думаю, что люди тоже сейчас поймут, насколько это классно. И это привлечет людей к здоровому образу жизни, посещению спортивных мероприятий и спортзалов.
Кристина Момот:
Василиса, сегодня Игры заканчиваются, а у борцов мир планируется в сентябре. Вы успеете восстановиться, отдохнуть?
Василиса Марзалюк:
До сентября мы успеем не только восстановиться и отдохнуть, но и еще раз набрать форму. Снова постараемся хорошо выступить. Этот мир в Нурсултане будет лицензионный для нас. Будет разыгрываться четыре путевки на Олимпийские игры. Мы настраиваемся очень серьезно. Много времени для отдыха нам не дано. Немножко отдохнем и будем готовиться.
Ярослав Писаренко:
Чувствуется эмоциональный, физический подъем после II Европейских игр, а тем более после медали?
Василиса Марзалюк:
Соревнования – это, может быть, даже не самое сложное. Проделана огромная работа. Это просто экзамен. Непросто, естественно, но до этого было сделано очень много. Очень большая работа, и сейчас действительно нужен небольшой перерыв – передохнуть немного, выдохнуть, отпустить все эмоции.
Сейчас я чувствую опустошение, и мне хочется закрыться в квартире и никого не видеть и не слышать. Выключить телефон и спокойно поглазеть в телек, жуя наконец-то чипсы или мороженое.
Кристина Момот:
А это можно спортсменам?
Василиса Марзалюк:
Вообще нежелательно, но можно иногда. Поэтому мы настраиваемся пока на парочку деньков отдыха. А потом заново работать.
Кристина Момот:
Василиса, бытует такое мнение, что борьба не женский вид спорта. Ярик, мы с тобой видим красивую девушку – женственную. Есть что возразить скептикам.
Василиса Марзалюк:
Вообще я не феминистка. Но борьба имеет место быть. Я считаю, что каждый человек должен уважать любой труд. Я не вижу в занятии борьбой чего-то сверхъестественного. Всегда были женщины-воины, например. Я считаю, что борьба – это достаточно женский вид спорта, потому что женщине в жизни приходится преодолевать много препятствий. Это учит стойкости характера, уверенности в себе, развитию многих качеств.
Борьба очень универсальный вид спорта. В нем можно научиться от акробатики до того, чтобы защищать себя элементарно. Поэтому приходите на борьбу развивать разные физические качества, будем рады вас видеть. Знаю, что это сложный для понимания вид спорта. Приходите на соревнования, будем объяснять, рассказывать.
Кристина Момот:
Василиса прекрасным бы тренером была. Она так мотивирует хорошо, что хочется просто собраться и пойти.
Ярослав Писаренко:
Василиса, Европейские игры закончились. Какая-то грусть есть у вас по этому поводу?
Василиса Марзалюк:
Чувство выполненного долга, естественно. Наконец-то груз ответственности с нас спал. Грусть, думаю, наступит потом, потому что сейчас мы привлечены к общественной деятельности. Все это чувствуется: город кипит, люди радуются, болели за нас.
Спасибо всем огромное за поддержку. И вам за то, что вы прекрасно освещали это событие. Пока я не предчувствую ничего такого, но естественно, как и после всех соревнований, бывает грустно.