Василиса Марзалюк о медали на II Европейских играх: «Я была готова к такой победе, поэтому спокойно вышла и сделала своё дело»

Новости Беларуси. В Минске свое мастерство продемонстрировали около 4000 спортсменов. Турнирный путь тоже был короче – всего-навсего 10 дней, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:

Ярослав, а тебе чем запомнились эти Игры? Ты ведь работал и в студии, и на самих соревновательных объектах. Ярослав Писаренко, СТВ:

Мне очень понравилась церемония открытия. Она действительно получилась очень классной. Мне очень понравилась выездная студия нашего канала. Кристина Момот:

Сорвал с языка. Мне тоже очень понравилась наша студия, работа наших профессиональных ребят, которые нам помогали. Кто-то был в кадре, кто-то за кадром. Ребята, всем спасибо. И также Игры нам запомнились прекрасными гостями, которые были в нашей студии. Такие замечательные умные и интеллигентные люди. Сегодня не исключение.



Ярослав Писаренко:

К нам заглянула чемпионка II Европейских игр Василиса Марзалюк. Василиса, здравствуйте. Очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии. Кристина Момот:

Василиса, добрый вечер. А что вам запомнилось больше всего на этих Играх?

Василиса Марзалюк:

Здравствуйте. Мне запомнилась поддержка зрителей, конечно же. Болельщики создали очень классную атмосферу, поэтому это незабываемое событие будет для меня. «Мне хотелось расплакаться. Где-то усталость дала о себе знать» Ярослав Писаренко:

Василиса, наверное, не стоит спрашивать, довольны ли результатом, спрошу немного по-другому: есть ли осознание этого самого результата? Василиса Марзалюк:

Конечно, есть осознание результата, есть чувство выполненного долга. Эмоции немного утихли. Как таковых сразу ярких не было, просто, когда я увидела любовь своих родителей в глазах, слезы, гордость за меня, тогда тронули чувства. Мне хотелось расплакаться. Где-то усталость дала о себе знать тоже. Ярослав Писаренко:

Василиса, давайте немного перемотаем время назад. За день до финала с какими мыслями вы ложились спать? О чем думали? «Главной задачей было сделать все аккуратно» Василиса Марзалюк:

У меня болела шея, потому что я у олимпийской чемпионки чуть не улетела на мельницу за шею. Это оставило очень большие впечатления у меня за прошедший день. За свой финал я сильно не переживала. Главной задачей было сделать все аккуратно, потому что соперница пока не такая опытная, как я. Но, как все знают, женская борьба более непредсказуемая, чем мужская – наверное, тем и более интересная. Я уважаю своих соперников и думаю, что немка тоже настраивалась на меня, и у всех есть лопатки, поэтому я была очень аккуратна.

Кристина Момот:

Василиса, но у вас был очень сложный полуфинал. Было подано два протеста, но все равно вас признали победительницей. Такие моменты психологически выматывают? Василиса Марзалюк:

В тот момент я была спокойна. Конечно, переживала, какое будет судейское решение, но в итоге все оказались на моей стороне. И в тот момент я уже на волю судей переложила всю ответственность. Ярослав Писаренко:

Ну и финал. Победа 9:0. Просто потрясающая победа. Это сказалась? Это сверхмотивация? Василиса Марзалюк:

Я была готова к такой победе, поэтому спокойно вышла, сделала свое дело. Ничего неожиданного не произошло. Особо никого не удивила моя победа в финале именно. Поэтому все сделала, как нужно было. Получилось. Кристина Момот:

Василиса, за вас болели не только зрители, но и ваши друзья, родственники. Я знаю, что вы даже сами покупали билеты для своей группы поддержки. Кто вас поддерживал, и что они рассказывали про атмосферу на трибунах?

«Что особенно приятно – люди осознали, какую работу проводят спортсмены» Василиса Марзалюк:

Естественно, моя семья меня поддерживала. Да, я покупала сама билеты. Друзья многие тоже сами покупали сами билеты. Прилетела моя лучшая подруга из Норвегии. Она вместе со мной посещает многие международные форумы, в том числе на обеих Олимпиадах они с мужем были – болели за меня. Говорят, чтобы на предстоящем чемпионате мира я взяла лицензию, потому что они собираются уже покупать в Токио билеты. Многие друзья из других городов приехали, я очень им благодарна за поддержку. Им очень все понравилось. И те люди, которые в жизни не присутствовали на соревнованиях по борьбе, были удивлены атмосферой, и многие потрясены патриотизмом наших болельщиков. Было неожиданно приятно. Я в патриотизме ни капли не сомневалась, потому что я сама патриот. Что особенно приятно – люди осознали, какую работу проводят спортсмены. Одно дело смотреть это по телевизору, другое – видеть все это вживую, переживать эмоции и получать от этого кайф. После Олимпиады в Рио я не сомневалась в том, что буду тренироваться Ярослав Писаренко:

После Олимпиады в Рио вы всерьез думали о завершении карьеры. Этого не произошло и хорошо, что не произошло. Сейчас такие мысли есть? Василиса Марзалюк:

На самом деле это было не всерьез. Моя эмоциональность дала о себе знать. Я не сомневалась в том, что буду тренироваться. Иногда у любого спортсмена, наверное, бывают такие мысли. Чтобы прямо серьезно, у меня никогда такой мысли не было. Я очень рада, что занимаюсь спортом и думаю, что люди тоже сейчас поймут, насколько это классно. И это привлечет людей к здоровому образу жизни, посещению спортивных мероприятий и спортзалов.

Кристина Момот:

Василиса, сегодня Игры заканчиваются, а у борцов мир планируется в сентябре. Вы успеете восстановиться, отдохнуть? Василиса Марзалюк:

До сентября мы успеем не только восстановиться и отдохнуть, но и еще раз набрать форму. Снова постараемся хорошо выступить. Этот мир в Нурсултане будет лицензионный для нас. Будет разыгрываться четыре путевки на Олимпийские игры. Мы настраиваемся очень серьезно. Много времени для отдыха нам не дано. Немножко отдохнем и будем готовиться. «Сейчас я чувствую опустошение, и мне хочется закрыться в квартире и никого не видеть» Ярослав Писаренко:

Чувствуется эмоциональный, физический подъем после II Европейских игр, а тем более после медали? Василиса Марзалюк:

Соревнования – это, может быть, даже не самое сложное. Проделана огромная работа. Это просто экзамен. Непросто, естественно, но до этого было сделано очень много. Очень большая работа, и сейчас действительно нужен небольшой перерыв – передохнуть немного, выдохнуть, отпустить все эмоции. Сейчас я чувствую опустошение, и мне хочется закрыться в квартире и никого не видеть и не слышать. Выключить телефон и спокойно поглазеть в телек, жуя наконец-то чипсы или мороженое. Кристина Момот:

А это можно спортсменам? Василиса Марзалюк:

Вообще нежелательно, но можно иногда. Поэтому мы настраиваемся пока на парочку деньков отдыха. А потом заново работать. «Я считаю, что борьба – это достаточно женский вид спорта» Кристина Момот:

Василиса, бытует такое мнение, что борьба не женский вид спорта. Ярик, мы с тобой видим красивую девушку – женственную. Есть что возразить скептикам.