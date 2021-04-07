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«Тяжёлая игра была». Максим Рассейкин о победе над «Гомелем»

07 апреля 2021 12:26
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается решающая стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Тяжёлая игра была». Максим Рассейкин о победе над «Гомелем»-1

«Юность» в третьем матче серии обыграла «Гомель» – 5:0. Голами отличились Ковыршин, Когалев, Рассейкин, Парфеевец, Ногачев.

«Тяжёлая игра была». Максим Рассейкин о победе над «Гомелем»-4

Максим Рассейкин, игрок хоккейной команды «Юность-Минск»:
Третий матч один из решающих. Тяжелая игра была. Первый период, можно сказать, равный был. Забили свои моменты хорошо. Хорошо большинство реализовали сразу, в принципе молодцы.

7 апреля состоится четвертый и, возможно, решающий матч серии.

# Хоккей Беларуси # Евгений Ковыршин # Александр Когалев # Максим Парфеевец # Евгений Ногачев # Фотофакт

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