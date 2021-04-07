«Тяжёлая игра была». Максим Рассейкин о победе над «Гомелем»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается решающая стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается решающая стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Юность» в третьем матче серии обыграла «Гомель» – 5:0. Голами отличились Ковыршин, Когалев, Рассейкин, Парфеевец, Ногачев.
Максим Рассейкин, игрок хоккейной команды «Юность-Минск»:
Третий матч один из решающих. Тяжелая игра была. Первый период, можно сказать, равный был. Забили свои моменты – хорошо. Хорошо большинство реализовали сразу, в принципе молодцы.
7 апреля состоится четвертый и, возможно, решающий матч серии.