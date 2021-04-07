«Тяжёлая игра была». Максим Рассейкин о победе над «Гомелем»

Максим Рассейкин, игрок хоккейной команды «Юность-Минск»:

Третий матч один из решающих. Тяжелая игра была. Первый период, можно сказать, равный был. Забили свои моменты – хорошо. Хорошо большинство реализовали сразу, в принципе молодцы.

7 апреля состоится четвертый и, возможно, решающий матч серии.