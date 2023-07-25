«Бороться за олимпийскую путёвку – основная цель». В Минске стартовал турнир по хоккею на траве «Кубок дружбы»

Новости Беларуси. 25 июля в Минске стартовал турнир по хоккею на траве «Кубок дружбы». Сильнейшего определяют национальные команды Беларуси и России, а также юниорские дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На первом этапе участники проводят встречи по круговой системе. В первый соревновательный день национальная команда Беларуси экзаменовала юниорскую дружину из России. Гостьи открыли счет в первом тайме, однако затем подопечные Хермана Круиса смогли отыграть два мяча и выйти вперед – 2:1. А в последней четверти преимущество укрепили, забив еще один гол. Итог встречи – 3:1. Во втором поединке мужская сборная Беларуси скрестила клюшки с российской молодежкой. Матч завершился с ничейным счетом 2:2.

Виктор Депутатов, менеджер сборной России по хоккею на траве:

Для обеих стран это игровая практика плюс наши дружеские отношения, команды существуют и готовятся к международным соревнованиям, я надеюсь, будут санкции сняты и все продолжится в спортивной теме. Очень все здорово организовано, что касается покрытия, мы можем вам даже позавидовать, что так часто вы меняете игровое поле и по всей стране у вас новые поля появляются. Чем больше появляется полей, тем больше занимающихся детей и взрослых команд.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Мы должны, когда уйдут все санкции, быть конкурентоспособными для того, чтобы на европейском международном уровне иметь достойную конкуренцию, бороться за олимпийскую путевку, поэтому это, наверное, основная цель. Вторая – дружба, развитие. Развитие хоккея как в России, так и в Беларуси.