Егор Герасимов завершил выступление на турнире в Астане

Егор Герасимов завершил выступление на турнире категории 50 в Астане. Оппонентом белоруса стал россиянин Евгений Филиппов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор уверенно вступил в противостояние, показывая яркую игру, и вел 4:1 в первом сете, однако затем соперник включился в борьбу и переломил ход матча. Как итог – поражение со счетом 5:7; 5:7. Противостояние длилось более двух часов.

На этом же турнире накануне Александр Згировский вышел во второй круг. Он прошел представителя Грузии Сабу Пурцеладзе. В 1/8 финала соперником Александра станет австриец Нил Оберляйтнер. Кроме этого, 26 июля парни выступят и в парном разряде. Згировский в тандеме с Александром Леоненко встречаются с дуэтом Лок/Стэтхэм.