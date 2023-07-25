Теннис. Герасимов и Згировский вышли во второй круг турнира категории 50 в Астане

Егор Герасимов и Александр Згировский вышли во второй круг теннисного турнира категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Егор Герасимов и Александр Згировский вышли во второй круг теннисного турнира категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для Згировского выход во второй раунд основы челленджера – лучший результат в карьере. Саба Пурцеладзе из Грузии оказал серьезное сопротивление, однако наш теннисист проявил волю к победе и в итоге взял верх – 3:6, 7:5, 7:5.
В 1/8 финала соперником Александра будет австриец Нил Обер-ляйтнер. Во втором круге турнира сыграет еще один белорус – Егор Герасимов. Он был сильнее шведа Лео Борга – 7:5, 6:4. Отметим, выходящий из рейтингового пике Егор обыграл соперника, который находится в табели о рангах на 500 позиций выше. В поединке 1/8 финала Герасимов встретится с россиянином Евгением Филипповым.
На теннисном турнире категории 250 в Варшаве Александра Саснович едва не сотворила мини-сенсацию. В первом круге она встречалась с 18-й ракеткой мира, Каролиной Муховой из Чехии. Белоруска была сильнее в первой партии 6:4, во второй дошла до тай-брейка, но здесь верх взяла Мухова. Третий сет также выиграла представительница Чехии – 6:3. Таким образом, Саснович выбыла из борьбы в одиночном разряде на старте соревнований.
А вот Юлия Готовко обновила личный рекорд – она впервые в карьере вышла во второй круг турнира ВТА. В матче 1/16 финала белоруска нанесла поражение Джессике Понше из Франции – 6:4, 4:6, 7:5. Отметим, соперница в мировом рейтинге находится выше Юлии на 100 позиций.