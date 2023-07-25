Теннис. Герасимов и Згировский вышли во второй круг турнира категории 50 в Астане

Егор Герасимов и Александр Згировский вышли во второй круг теннисного турнира категории 50 в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для Згировского выход во второй раунд основы челленджера – лучший результат в карьере. Саба Пурцеладзе из Грузии оказал серьезное сопротивление, однако наш теннисист проявил волю к победе и в итоге взял верх – 3:6, 7:5, 7:5.

В 1/8 финала соперником Александра будет австриец Нил Обер-ляйтнер. Во втором круге турнира сыграет еще один белорус – Егор Герасимов. Он был сильнее шведа Лео Борга – 7:5, 6:4. Отметим, выходящий из рейтингового пике Егор обыграл соперника, который находится в табели о рангах на 500 позиций выше. В поединке 1/8 финала Герасимов встретится с россиянином Евгением Филипповым.