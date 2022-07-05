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«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва

05 июля 2022 20:34
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Новости Беларуси. В Минске стартовал третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева». Участие в нем принимают топовые спортсмены из Беларуси и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва-1

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«Кубок Леднева» проводится впервые. Позади уже два этапа и сейчас соревнование вернулось в Минск. Главная задача организаторов – дать спортсменам возможность бороться с сильнейшими в отсутствие международных чемпионатов. И конкуренция на высоком уровне. Сила команд России и Беларуси в пятиборье хорошо известна.

«Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров». Барауля о конкуренции на Кубке Леднёва-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Для нас очень важно, я разговаривал с главным тренером, выполнить определенные установки по подготовке и по выполнению определенных объемов. Для нас – это возможность проверить свои силы. Но на этом фоне мы неплохо выступаем. Российская Федерация и Республика Беларусь объединили лидеров из этих видов спорта. Поэтому здесь мы видим сильнейших.

Продолжатся соревнования 6 июля. В борьбу вступят мужчины. Девушки же проведут финальные поединки в фехтовании. Третий этап «Кубка Леднева» – предпоследний. В решающей стадии, которая состоится в Москве, участие примут 72 сильнейших атлета. По 36 мужчин и женщин.

Всем ли довольны спортсменки в первый соревновательный день? Читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Александр Барауля # Артем Шукалович # Фотофакт

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