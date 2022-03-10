«Тяжело было». Учащиеся колледжа в Марьиной Горке стали призёрами крупных соревнований

Новости Беларуси. Даниил Гирко, учащийся Марьиногорского аграрно-технического колледжа, занял призовое место на международном турнире по ушу. Соревнования посвящены памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За медали боролись представители из Беларуси, России и Казахстана. Всего в турнире участвовали свыше 200 спортсменов. Ребятам нужно было продемонстрировать все свое мастерство. Даниил Гирко провел три боя и поднялся на вторую строчку, в финале уступив только представителю Молодечно.

Даниил Гирко, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка: Тяжело было, много было участников, своя там атмосфера. Занимаюсь полтора года уже. Это развитие, закаливание характера, главное – опыт получаешь.

Павел Ходочинский, руководитель физического воспитания Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:

Тренировка – это тренировка, именно на соревнованиях раскрывается человек, показывает все свои качества. И ловкость, и координация движений, и сила – все в сумме дает результат.

Также в колледже активно занимаются гиревым спортом. Ребята тренируются минимум три раза в неделю, и это приносит результат. Иван Станкевич в открытом Кубке Минска по гиревому спорту поднялся на третью строчку в упражнении «толчок двух гирь по длинному циклу».