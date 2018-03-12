«Ты проявила высочайшее спортивное мастерство». Президент поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием золотой медали

«Дорогая Светлана! Поздравляю тебя и всю команду с первым белорусским золотом на Паралимпийских играх 2018 года. На трассах Пхенчхана ты проявила высочайшее спортивное мастерство не только в лыжных гонках, но и в соревнованиях по биатлону, завоевав для страны бронзовую медаль в спринте. Уверен, твои успехи станут ярким ориентиром для наших спортсменов, стимулом бороться и добиваться значимых результатов во славу Беларуси. Спасибо за победу. Так держать!», – говорится в поздравлении.

Серебряной наградой в гонке на 20 км пополнил медальную копилку Беларуси лыжник Юрий Голуб. До этого он стал вторым в спринте. Сейчас на счету наших спортсменов шесть наград: одно золото, три серебра и две бронзы. В итоге, Беларусь занимает 9-е место в общем медальном зачете Паралимпиады.