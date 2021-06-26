«Ты должен доказать, что сильнее, и ничего более». На ЧЕ по футболу сразятся сборные Италии и Австрии

На фоне подопечных Франко Фода «Скуадра Адзурра» объективно выглядит сильнее. На стороне южан статистика, причем крайне и крайне внушительная: сборная не пропускает уже больше 1000 минут. Логично, что и вышли из квартета «А» итальянцы абсолютно спокойно и с первой строчки. Не сказать, что проблемы возникли и у австрийцев. Поражение в группе им нанесла лишь сборная Нидерландов.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии по футболу:

Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжают делать то, что делали до этого. Состав более-менее ясен. Австрия – классная команда, играющая в агрессивный футбол. Нам надо будет провести очень хороший матч. Начинается плей-офф, и здесь ошибки недопустимы, в этом прелесть этих чемпионатов. Ты должен доказать, что сильнее, и ничего более. С большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными.