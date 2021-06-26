Прямой эфир

Белорусские гребцы выиграли три серебра на молодёжном чемпионате Европы

26 июня 2021 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три серебра. Таков промежуточный итог выступления белорусов на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, который проходит в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы выиграли три серебра на молодёжном чемпионате Европы-1

Все награды добыли спортсмены возрастной категории до 23 лет. А это ближайший резерв нацкоманды. Так, вторыми в своих заездах на дистанции 1000 метров стали байдарочники Владислав Кравец и Алина Невмержицкая.

Белорусские гребцы выиграли три серебра на молодёжном чемпионате Европы-4

Не остались без пьедестала и каноисты. Вторым финишировал наш тандем Никита Рудевич и Виталий Асецкий. Соревнования продолжаются. Сейчас идут полуфиналы на дистанциях 200 и 500 метров. Главные заезды запланированы на 27 июня.

# Гребля # Владислав Кравец # Алина Невмержицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра
26 июня 2021 14:48

На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра

Футбол. Стали известны места проведения домашних матчей двух белорусских клубов в Еврокубке
25 июня 2021 21:04

Футбол. Стали известны места проведения домашних матчей двух белорусских клубов в Еврокубке

Волейбол. Белорусские клубы узнали соперников в Еврокубках
25 июня 2021 20:53

Волейбол. Белорусские клубы узнали соперников в Еврокубках