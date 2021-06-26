Белорусские гребцы выиграли три серебра на молодёжном чемпионате Европы

Новости Беларуси. Три серебра. Таков промежуточный итог выступления белорусов на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, который проходит в Польше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все награды добыли спортсмены возрастной категории до 23 лет. А это ближайший резерв нацкоманды. Так, вторыми в своих заездах на дистанции 1000 метров стали байдарочники Владислав Кравец и Алина Невмержицкая.