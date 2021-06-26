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Женская сборная Беларуси уступила француженкам в полуфинале Евробаскета

26 июня 2021 18:58
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси уступила в полуфинале Евробаскета – 61:73. В соперницах были одни из главных претенденток на титул – команда Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси уступила француженкам в полуфинале Евробаскета-1

Силу «трехцветных» понять несложно. Достаточно вспомнить, что в прошлом розыгрыше турнира они играли в финале. Ну и посмотреть на статистику нынешнюю: три виктории в трех матчах в группе и уверенный проход в четвертьфинале босниек – 80:67.

Женская сборная Беларуси уступила француженкам в полуфинале Евробаскета-4

Белоруски тоже были лучшими в пуле. Однако у дружины Натальи Трофимовой уже было одно поражение в пассиве. Кроме того, необходимо осознавать, что наши девушки лишь единожды были в призах на «Европе». Случилось это в 2007 году. Тогда команда поднялась на третью ступень пьедестала.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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