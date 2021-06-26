Женская сборная Беларуси уступила француженкам в полуфинале Евробаскета

Силу «трехцветных» понять несложно. Достаточно вспомнить, что в прошлом розыгрыше турнира они играли в финале. Ну и посмотреть на статистику нынешнюю: три виктории в трех матчах в группе и уверенный проход в четвертьфинале босниек – 80:67.

Белоруски тоже были лучшими в пуле. Однако у дружины Натальи Трофимовой уже было одно поражение в пассиве. Кроме того, необходимо осознавать, что наши девушки лишь единожды были в призах на «Европе». Случилось это в 2007 году. Тогда команда поднялась на третью ступень пьедестала.