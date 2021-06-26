ЧБ по футболу. «Гомель» обыграл «Сморгонь», а «Славия» уступила «Энергетику»

Открыли соревновательную программу «Сморгонь» и «Гомель». Мало кто ждал от этого противостояния равного соперничества. Все же команды находятся в разных частях таблицы. «Гомель» шел четвертым, а «Сморгонь» была предпоследней. Однако именно новичок высшей лиги открыл счет. Более того, он лидировал долгое время. Но более высокий класс «Гомеля» в итоге сказался. Финальный счет – 2:1.