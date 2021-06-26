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ЧБ по футболу. «Гомель» обыграл «Сморгонь», а «Славия» уступила «Энергетику»

26 июня 2021 19:02
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Новости Беларуси. Не пустовали 26 июня белорусские футбольные поля. В расписании субботы значились три противостояния 14 тура национального чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по футболу. «Гомель» обыграл «Сморгонь», а «Славия» уступила «Энергетику»-1

Открыли соревновательную программу «Сморгонь» и «Гомель». Мало кто ждал от этого противостояния равного соперничества. Все же команды находятся в разных частях таблицы. «Гомель» шел четвертым, а «Сморгонь» была предпоследней. Однако именно новичок высшей лиги открыл счет. Более того, он лидировал долгое время. Но более высокий класс «Гомеля» в итоге сказался. Финальный счет – 2:1.

ЧБ по футболу. «Гомель» обыграл «Сморгонь», а «Славия» уступила «Энергетику»-4

Во втором матче дня «Энергетик-БГУ» обыграл мозырскую «Славию» – 3:2. Тур завершится в понедельник, 28 июня.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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