«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

Четыре соревновательных зоны по нескольким видам спорта. Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты, в которой принял участие и Президент. Еще до старта, Президент пообщался со своими партнерами по команде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала.

