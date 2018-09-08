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«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

08 сентября 2018 14:19
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Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву-1

Четыре соревновательных зоны по нескольким видам спорта. Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты, в которой принял участие и Президент. Еще до старта, Президент пообщался со своими партнерами по команде.

Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву-4

«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала.

Наша надежда.

# Биатлон # Фотофакт

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