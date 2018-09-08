«Ты будешь великой». Александр Лукашенко вспомнил, как учил бегать маленькую Домрачеву

Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Впервые в честь Дня города возле Дворца спорта прошел масштабный физкультурный фестиваль,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четыре соревновательных зоны по нескольким видам спорта. Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты, в которой принял участие и Президент. Еще до старта, Президент пообщался со своими партнерами по команде.
Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Домрачева, когда она маленечкая была, начинали здесь. Вон там еще фотографии есть, я ее учил бегать, говорил: «Ты будешь великой, если сделаешь это, это и это». Она сделала.
Наша надежда.