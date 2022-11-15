Белорусские хоккеисты продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Итоги матчей

Белорусские хоккейные сборные продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Младшая команда до 15 лет встречалась с дружиной Сибирского федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские хоккейные сборные продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Младшая команда до 15 лет встречалась с дружиной Сибирского федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Владимира Лосицкого противостояли лучшим представителям школ «Сибирь» и «Трактор». Белорусские хоккеисты потерпели второе поражение на турнире. На этот раз со счетом 3:4.
Молодежная сборная Беларуси до 20 лет в Санкт-Петербурге на Кубке Будущего встречалась с дружиной из Казахстана. Наша молодежка одержала первую викторию на турнире. Команда Сергея Стася победила со счетом 6:4. В составе белорусской дружины дублями отметились Егор Клавдиев и Арсений Ковгореня.