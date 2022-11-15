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Белорусские хоккеисты продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Итоги матчей

15 ноября 2022 17:14
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Белорусские хоккейные сборные продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Младшая команда до 15 лет встречалась с дружиной Сибирского федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские хоккеисты продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Итоги матчей-1

Подопечные Владимира Лосицкого противостояли лучшим представителям школ «Сибирь» и «Трактор». Белорусские хоккеисты потерпели второе поражение на турнире. На этот раз со счетом 3:4.

Белорусские хоккеисты продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Итоги матчей-4

Молодежная сборная Беларуси до 20 лет в Санкт-Петербурге на Кубке Будущего встречалась с дружиной из Казахстана. Наша молодежка одержала первую викторию на турнире. Команда Сергея Стася победила со счетом 6:4. В составе белорусской дружины дублями отметились Егор Клавдиев и Арсений Ковгореня.

# Хоккей # Владимир Лосицкий # Сергей Стась # Егор Клавдиев # Арсений Ковгореня # Фотофакт

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