Белорусские хоккеисты продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Итоги матчей

Белорусские хоккейные сборные продолжают выступление на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге. Младшая команда до 15 лет встречалась с дружиной Сибирского федерального округа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Владимира Лосицкого противостояли лучшим представителям школ «Сибирь» и «Трактор». Белорусские хоккеисты потерпели второе поражение на турнире. На этот раз со счетом 3:4.