«Вашингтон» Протаса выиграл четвёртую встречу подряд

Алексей Протас продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной лиге. На этот раз белорус отметился голевой передачей в победном матче «Вашингтона» над «Виннипегом» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда выиграла четвертую встречу подряд. Наш форвард заработал голевую передачу, нападающий ассистировал при первой шайбе. Всего же Алексей провел на льду 12 минут 3 секунды, нанес четыре броска по воротам, сделал два хита и закончил встречу с показателем полезности +1. В 30 матчах сезона у белоруса шесть очков.