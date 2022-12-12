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«Вашингтон» Протаса выиграл четвёртую встречу подряд

12 декабря 2022 11:39
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Алексей Протас продолжает зарабатывать очки в Национальной хоккейной лиге. На этот раз белорус отметился голевой передачей в победном матче «Вашингтона» над «Виннипегом» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» Протаса выиграл четвёртую встречу подряд-1

Команда выиграла четвертую встречу подряд. Наш форвард заработал голевую передачу, нападающий ассистировал при первой шайбе. Всего же Алексей провел на льду 12 минут 3 секунды, нанес четыре броска по воротам, сделал два хита и закончил встречу с показателем полезности +1. В 30 матчах сезона у белоруса шесть очков.

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# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Фотофакт

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