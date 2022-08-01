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«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»

01 августа 2022 14:57
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Накануне зубры вновь провели товарищеский спарринг. На «Олимпик Арене» наши парни встретились с череповецкой «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»-1

Победитель поединка определился в серии буллитов. Сильнее оказались гости столицы. В первом периоде именно «желто-черные» открыли счет – случилось это на 15-й секунде. До ухода на перерыв «динамовцы» сравняли. А во второй 20-минутке им удалось вырваться вперед. Вот только победу они не удержали – за 50 секунд до финальной сирены подопечные Вудкрофта пропустили. А в серии буллитов «Северсталь» была более успешна. Как итог – 3:2 в пользу гостей. Однако, несмотря на проигрыш, для болельщиков, которые соскучились по играм любимой команды, матч стал настоящим праздников.

«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»-4

Игра иногда складывается не лучшим образом, но мне вполне игра нравится. Хотелось бы увидеть окончательный полный состав, и верим в победу «Динамо».

«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»-7

За «Динамо» болею лет шесть где-то. Любимый клуб. Больше любимых нет.

«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»-10

Игра очень хорошая, но нет взаимопонимания между игроками. Игра еще немножко сырая, конечно, если еще поиграют, то, может, еще и наладится. Мне Емелин очень нравится, это очень хорошее приобретение команды. Желаю удачи, дай бог, чтобы все было хорошо. Думаю, все будет добра, в плей-офф мы точно пробьемся с этим составом, а дальше – как повезет, как будет трудолюбие у хоккеистов и самоотдача.

«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»-13

Дальше минскую хоккейную дружину ожидает турнир в Сочи, который стартует уже 3 августа.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Алексей Емелин # Фотофакт

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