«В плей-офф мы точно пробьёмся». Болельщики оценили форму хоккеистов минского «Динамо»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает подготовку к предстоящему сезону. Накануне зубры вновь провели товарищеский спарринг. На «Олимпик Арене» наши парни встретились с череповецкой «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победитель поединка определился в серии буллитов. Сильнее оказались гости столицы. В первом периоде именно «желто-черные» открыли счет – случилось это на 15-й секунде. До ухода на перерыв «динамовцы» сравняли. А во второй 20-минутке им удалось вырваться вперед. Вот только победу они не удержали – за 50 секунд до финальной сирены подопечные Вудкрофта пропустили. А в серии буллитов «Северсталь» была более успешна. Как итог – 3:2 в пользу гостей. Однако, несмотря на проигрыш, для болельщиков, которые соскучились по играм любимой команды, матч стал настоящим праздников.

Игра иногда складывается не лучшим образом, но мне вполне игра нравится. Хотелось бы увидеть окончательный полный состав, и верим в победу «Динамо».

За «Динамо» болею лет шесть где-то. Любимый клуб. Больше любимых нет.

Игра очень хорошая, но нет взаимопонимания между игроками. Игра еще немножко сырая, конечно, если еще поиграют, то, может, еще и наладится. Мне Емелин очень нравится, это очень хорошее приобретение команды. Желаю удачи, дай бог, чтобы все было хорошо. Думаю, все будет добра, в плей-офф мы точно пробьемся с этим составом, а дальше – как повезет, как будет трудолюбие у хоккеистов и самоотдача.