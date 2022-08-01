Белоруска Алёна Омелюсик разместилась на 19-й позиции в итоговом зачёте женского «Тур де Франс»

Во Франции завершилась женская веломногодневка «Тур де Франс». Победу в генеральной классификации одержала представительница Нидерландов, чемпионка Олимпийских игр в Токио Аннемик ван Влейтен, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственная белоруска Алена Омелюсик в итоговом зачете разместилась на 19-й позиции. Всего же в соревнованиях приняли участие 144 велосипедистки. Общая протяженность маршрута составила 1 084 километра, самый длинный этап – 176 километров.