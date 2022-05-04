Игрок ГК «СКА-Минск» о матче с БГУФК: «Всю игру страдай, выигрывай»

Заветное желание армейцев завоевать чемпионский титул остается по-прежнему весьма актуальным. Правда, наставнику армейцев Игорю Папруге в очередном матче чемпионата страны против команды БГУФК пришлось поволноваться. Соперник дал бой СКА. После первого тайма студенты и вовсе имели перевес в один мяч – 18:17. Но опыт и длинная скамейка сделали свое дело, и в итоге армейцам удалось одержать победу со счетом 36:34. После этого поединка «СКА-Минск» вышел на первое место в турнирной таблице – у минчан 47 очков. В активе действующего чемпиона «Мешков Брест» – 45. Правда, у брестчан есть две игры в запасе.

Борис Пуховский, разыгрывающий ГК «СКА-Минск»:

Молодцы ребята, сегодня поборолись с нами. Это и им хорошо, и нам хорошо. То есть сейчас, думаю, будут внесены некоторые коррективы. Потому что игра через три дня. И мы должны ответственно относиться к игре своей. Хорошо, что есть такие ребята, которые держат всегда под контролем. Если вдруг ты расслабился – вот, пожалуйста, всю игру страдай, выигрывай. Пытайся. Это очень хорошо. Я думаю, это даже полезно, особенно учитывая то, что у нас тоже очень молодая команда.