Шахматы. В Минске стартовал финал республиканских соревнований «Белая ладья-2022»

Новости Беларуси. 4 мая в Минске стартовал финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проводится среди детей и подростков под патронажем Президентского спортивного клуба.
Новости Беларуси. 4 мая в Минске стартовал финал республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья-2022», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проводится среди детей и подростков под патронажем Президентского спортивного клуба.
Соревнования проходят по швейцарской системе. 14 команд сыграют 7 туров. В составе каждой команды пять участников. В число пяти спортсменов обязательно должна входить как минимум одна девушка 14 лет или младше.
Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат:
Были организованы вообще во всех школах республики именно предварительные отборы. Те 14 команд, которые сюда приехали, – уже те, кто победил у себя. Прихожу, когда вижу детей, которые занимаются шахматами, мне очень приятно и на душе, и вообще. Как бы уважаю эту игру, уважаю этих людей, которые этим занимаются. Еще с Советского Союза, старых времен была такая идея – со школьной скамьи начать шахматное образование детей. Потому что доказано не только каким-то практическим путем, но и теоретическим, что игра в шахматы на 20-30 % повышает интеллектуальный уровень детей, развитие в других науках.
Победитель белорусских соревнований в начале июня отправится на международный турнир «Белая ладья» в Россию, который пройдет на побережье Черного моря в Краснодарском крае.