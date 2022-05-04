Шахматы. В Минске стартовал финал республиканских соревнований «Белая ладья-2022»

Сергей Сычук, председатель Белорусской федерации шахмат:

Были организованы вообще во всех школах республики именно предварительные отборы. Те 14 команд, которые сюда приехали, – уже те, кто победил у себя. Прихожу, когда вижу детей, которые занимаются шахматами, мне очень приятно и на душе, и вообще. Как бы уважаю эту игру, уважаю этих людей, которые этим занимаются. Еще с Советского Союза, старых времен была такая идея – со школьной скамьи начать шахматное образование детей. Потому что доказано не только каким-то практическим путем, но и теоретическим, что игра в шахматы на 20-30 % повышает интеллектуальный уровень детей, развитие в других науках.