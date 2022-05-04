ГК «СКА-Минск» вышел на первое место в турнирной таблице. Что говорит их тренер?

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Наверное, в первую очередь нужно видеть себя, искать причины. Расслабились, пятая игра, всегда выигрывали. Поэтому недостаточно к себе, наверное, требований. И вот так вылилось в такую нервную игру. До «мешковцев» еще две игры с «Гродно» и с «Машекой». Поэтому не будем забегать вперед, будем анализировать, что у нас не получилось, что нужно скорректировать, где найти какие-то стимулы на эти игры, потому что, может быть, все в ожидании «мешковцев», поэтому недостаточно сейчас выкладываются. Подождем, поживем – увидим.