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ГК «СКА-Минск» вышел на первое место в турнирной таблице. Что говорит их тренер?

04 мая 2022 20:07
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Новости Беларуси. В гандбольном чемпионате Беларуси армейский СКА с трудом одолел свою фарм-команду, БГУФК-СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок завершился со счетом 36:34 в пользу подопечных Игоря Папруги.  

ГК «СКА-Минск» вышел на первое место в турнирной таблице. Что говорит их тренер?-1

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:  
Наверное, в первую очередь нужно видеть себя, искать причины. Расслабились, пятая игра, всегда выигрывали. Поэтому недостаточно к себе, наверное, требований. И вот так вылилось в такую нервную игру. До «мешковцев» еще две игры с «Гродно» и с «Машекой». Поэтому не будем забегать вперед, будем анализировать, что у нас не получилось, что нужно скорректировать, где найти какие-то стимулы на эти игры, потому что, может быть, все в ожидании «мешковцев», поэтому недостаточно сейчас выкладываются. Подождем, поживем – увидим.  

ГК «СКА-Минск» вышел на первое место в турнирной таблице. Что говорит их тренер?-4

20 мая извечные соперники и претенденты на золото «Мешков Брест» и «СКА-Минск» сойдутся в последней личной встрече, которая с большой долей вероятности и определит обладателя главного трофея сезона.  

Игрок ГК «СКА-Минск» о матче с БГУФК: «Всю игру страдай, выигрывай». Читайте здесь.  

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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