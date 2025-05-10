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Триумфальное выступление белорусов в Токио! Как проходили международные соревнования International Karate Friendship?

10 мая 2025 13:33
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С 24 по 26 апреля в Токио проходили международные соревнования по японскому боевому искусству карате International Karate Friendship, на которых в категории мужчины от 18 до 34 лет весом до 70 килограммов все призовые места заняли белорусы. Сегодня эти спортсмены в нашей студии. Встречайте чемпиона International Karate Friendship – 2025 Даниила Грабовика и серебряного призера этого турнира Федора Матыса.

Алеся Алехнович, СТВ:
Ребята, вы представители одного спортивного клуба. Сколько человек было в команде, которая выезжала на соревнования?

Триумфальное выступление белорусов в Токио! Как проходили международные соревнования International Karate Friendship?-2

Даниил Грабовик, чемпион International Karate Friendship – 2025 в Токио:
Отвечу на вопрос я. На данный турнир выезжала команда в составе 12 спортсменов от Белорусской республиканской федерации карате киокушинкай, в которую входят несколько клубов, в том числе и наш спортивный клуб «Самурай» из города Минска. Также спортивный клуб «Барс» из города Гродно. Получается, в составе выезжало 12 спортсменов, в том числе и мы. Также их родители и тренеры. 

Юлия Самусенко, СТВ:
Федор, как вы считаете, Беларусь вообще прогремела на этом турнире? Как вы в целом оцениваете подготовку наших спортсменов? 

Федор Матыс, серебряный призер International Karate Friendship – 2025 в Токио:
Я считаю, что да. На самом деле была проделана большая работа всей команды, всего тренерского состава, всех ребят, с кем мы тренировались. И я думаю, да, мы о себе заявили.

Далее смотрите в видео. 

# Карате # Спортивные соревнования

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