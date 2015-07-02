Триатлон. Что это за вид спорта и чем дышат его спортсмены?

Лето – самый разгар для плавания, гребли, тенниса и многих других видов спорта. Однако не так много говорят о триатлоне. Чтобы узнать, что это за вид спорта и чем дышат его спортсмены, мы отправились в самое сердце белорусского триатлона – на Минское море.

Людей с этим спортом судьба сводит разными способами: кто случайно попал в секцию, кому было недостаточно заниматься только одним видом – плаванием или бегом.

Александр Журавень, триатлонист:

С самого начала мне хотелось просто заниматься плаванием. Но мы увидели объявление о триатлоне (бег, вело и плавание). Я попросил, чтобы меня туда записали.

Вадим Гурченко, триатлонист:

Собрался идти на плавание. Я пошел, но получилось, что пошел на триатлон.

Анатолий Буковец, первый тритлонист Беларуси:

Когда я добивался какого-то результата, кандидата в мастера в каком-то виде спорта (у меня, например, пять кандидатов), то почему-то у меня возникало желание попробовать себя в другом виде спорта. А потом я случайно узнал про триатлон.

Экипировка триатлониста – это гидрокостюм, велосипед и кроссовки для бега.

После каждого вида спортсмен останавливается в транзитной зоне, где и переодевается, причем скорость переодевания тоже играет важную роль. Дистанции в триатлоне на любой вкус. Классическая называется «Iron-man» – настоящее испытание на прочность. Привычный легкоатлетам марафонский забег на 42 километра предваряют еще 4 км вплавь и 180 – на велосипеде.

Андрей Силивончик, председатель Белорусской федерации триатлона:

Тех людей, которые преодолевают дистанцию классического триатлона, сложно назвать любителями. Они просто активные сторонники здорового образа жизни, показывают пример себе, своей семье, окружающим.

Дмитрий Якунин, член триатлетного клуба «Сан-Диего»:

Когда ставишь перед собой цель, сначала она кажется невыполнимой. Потом она кажется амбициозной, а потом она начинает становиться реальной. Целенаправленные тренировки каждый день по 1,5-3 часа, в зависимости от того, какой нужен результат. И минимум полгода подготовки.

На протяжении всей дистанции, будь то 7 или 227 километров в общей сложности, мысли посещают разные.

Анатолий Буковец, первый тритлонист Беларуси:

Вспоминается вся жизнь, напевается какая-то песня. На последней части дистанции думаешь, зачем это надо.

Дмитрий Якунин, член триатлетного клуба «Сан-Диего»:

В голове ты проигрываешь всевозможные песни, а где-то на пятом часу дистанции, если ты укладываешься в шесть часов, начинается борьба. Вплоть до того, что у человека просто сознание уходит куда-то в сторону, крыша едет.

На «Iron-man» в 2015 году на первенство Беларуси заявилось 85 человек. Это при том, что организаторы ожидали не больше 50.

Такой интерес заставляет верить, что олимпийские медали в этом виде однажды не пройдут мимо нас, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Андрей Силивончик, председатель Белорусской федерации триатлона:

Конкуренция настолько высока, что попасть чрезвычайно сложно. Наш лучший спортсмен, Александр Василевич, борется еще за путевку в Бразилию. Шансы еще есть.