«Дандолк», «Гленавон», «Кукеси» и «Черно Море». Что из себя представляют соперники белорусских клубов в еврокубках?

Единственный показатель, по которому «Дандолк» может дать фору БАТЭ, это история. Пока в дореволюционной России только привыкали к футболу, развлечению британских рабочих, в Дандолке уже существовало несколько команд. И на рубеже XIX и XX веков возникла потребность объединить эти разрозненные коллективы в один полноценный клуб. Этим клубом и стал «Дандолк».

Солигорскому «Шахтеру» в соперники достался еще более старинный клуб. «Гленавон» существует уже более 125 лет. Но «Гленавон», как большинство клубов в Северной Ирландии, – команда полупрофессиональная. Поэтому отметим играющего тренера Гэри Хэмилтона. 34-летний нападающий вот уже пятый сезон совмещает должности главного тренера и игрока. Мало того, Хэмилтон является и самым дорогим футболистом клуба. Его стоимость – 200 тысяч евро.

В Высшей албанской лиге «Кукеси» начал играть совсем недавно. До этого он был завсегдатаем минорных дивизионов. Все резко изменилось в конце «нулевых», когда президентом клуба стал политик, представитель города Кукеса в парламенте. В команду начали вкладывать средства, и она вот уже третий год подряд занимает второе место и выступает на евроарене.

Отсутствие победных традиций не мешает «Кукеси» иметь грозную фанатскую группировку – «Armata e Veriut», то есть «Армия Севера», которая считается одной из самых брутальных в Албании.

А теперь – самая любопытная информация. Кукес – небольшой город, который стал единственным в истории населенным пунктом, номинированным на соискание Нобелевской премии мира. Это случилось после Косовской войны, когда в городе нашли пристанище почти полмиллиона беженцев из сербского Косово.

Город Варна, где и «проживает» «Черно Море», по праву считается колыбелью болгарского спорта. Именно в местной военно-морской академии в свое время была основана Федерация футбола страны. До войны «Черно Море» был одним из самых авторитетных болгарских клубов. Команда «моряков» находилась под патронажем Болгарского военно-морского флота.

Все основные достижения «моряков» связаны с межвоенным периодом: пока на троне восседал Борис III, команда добивалась успехов и четырежды завоевывала звание лучшего клуба страны. Возможно, именно поэтому новые коммунистические власти в 1945 году отнеслись к ней особенно сурово, расформировав клуб, который вплоть до начала двухтысячных скитался по низшим лигам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.