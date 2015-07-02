Егор Мещеряков: Через год-два в женской баскетбольной сборной будет смена поколений. К ней нужно быть готовым

К женщинам, играющим в футбол и тем более в хоккей, у их коллег-мужчин отношение зачастую скептическое. Но в баскетболе все иначе.

Егор Мещеряков не пропускал ни одной трансляции матчей сборной Беларуси на женском Евробаскете, даже находясь с семьей на отдыхе в Италии. Отдых подошел к концу, а турнирный путь наших девушек по площадкам Румынии и Венгрии продолжался. И, вот, в воскресенье в нем был поставлен финальный аккорд: белоруски сошлись с двукратными чемпионками Старого света, испанками, в споре за «бронзу».

Егор Мещеряков:

Вообще, нам, конечно, повезло с сеткой. Литва обыграла Россию, еще кого-то. Мы вышли в четвертьфинале на Литву. Это был, наверное, самый легкий соперник из всех. Кстати, Испания только одну игру проиграла – в полуфинале француженкам.

Эмоциональным болельщиком Егора Мещерякова не назовешь: наверняка сказывается хладнокровие, выработанное за годы богатой игровой карьеры. Зато оптимизма ему не занимать.

Даже в заключительной четверти, когда большинство белорусских болельщиков уже смирилось с упущенными бронзовыми медалями, наш герой продолжал верить в лучшее.

Егор Мещеряков:

Трудно что-то комментировать, когда минус 13. Вначале было проще, мы еще вели после первой четверти. Наши девчонки уже столько игр выиграли, когда доставали нереальные концовки, поэтому верю, что что-то получится. 10 игра за 17 дней. Нужно очень широкую ротацию иметь тренерам. Минус 14. Надежа умирает последней, господа. Три минуты еще.

Но догнать мчащийся в бронзовую даль испанский поезд с Альбой Торренс в роли машиниста не удалось. Поражение с 16-очковым отставанием оставило белорусскую сборную за пределами подиума. Однако вряд ли у кого-то повернется язык назвать такой исход континентального форума неудачным.

Егор Мещеряков:

Спасибо девчонкам. Четвертое место на Европе – это прилично. В целом, нормальный чемпионат, в свою силу сыграли, в четверку попали, рейтинговые очки получили и в квалификацию на Олимпиаду попали.

Одной из главных интриг, связанных с белорусской сборной накануне Евробаскета, было то, как проявит себя на турнире разыгрывающая Линдси Хардинг.

Ведь времени на притирку к команде у американки было совсем немного, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Егор Мещеряков:

Она играет, конечно, за сборную чужой страны, но была как своя. И было видно, что, проводя в среднем по 35 минут на площадке, она помогала нашей сборной, нашим девчонкам раскрыться. То есть не было проблем с розыгрышем, не было серьезных проблем с выводом мяча. То, что раньше наблюдалось. Она, конечно, была таким столпом нашей сборной.

Сборная Беларуси – одна из самых возрастных команд минувшего чемпионата Европы.

В грядущей олимпийской квалификации, а потом, возможно, и на самих Играх в Рио, наиболее опытные бойцы из нынешнего состава еще сыграют, а что потом?

Егор Мещеряков:

Рано или поздно, наверное, через год-два, будет смена поколений в сборной, к ней нужно быть готовым, чтобы девчонки, пришедшие в сборную, уже были обкатаны и знали, что к чему. То есть понятно, что Елена Левченко и Настя Веремеенко отдают себя полностью, что их ресурсы не безграничны.

Для дочери самого Егора Мещерякова, Владимиры, форма национальной сборной пока великовата. Но, кто знает, может, через пару десятков лет именно ее трехочковый бросок принесет команде Беларуси титул чемпионок Европы.

Егор Мещеряков:

У баскетболистов, кстати, очень много девочек. У Саши Куля две девочки, у других ребят. Так что сборная 2010-13 годов рождения будет приличной.