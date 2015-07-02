Екатерина Снытина: Мне присылали фотографию упаковки валидола и мое лицо на нем

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает игрок сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина.

С корабля на бал. Буквально мы вас сняли с самолета – только что с чемпионата Европы по баскетболу. Сильно устали?

Екатерина Снытина:

У меня было ощущение, что я провела в Венгрии и Румынии три месяца, а не три недели. Поэтому, да, я не знаю, что сейчас происходит, какой день сегодня. Мне сказали, что понедельник, а я не знала. Так что я ничего не понимаю, все свои силы мы отдали там.

Евробаскет длился две недели, выходных там практически не было. На что силы остались?

Екатерина Снытина:

Просто приехать домой, побыть здесь несколько дней, закончить дела и улететь куда-нибудь отдыхать, потому что телу и голове нужен отдых.

Телу и голове – это хорошо. Но мыслями ведь все равно возвращаешься в этот турнир, в Венгрию. Какой самый драматичный момент для тебя?

Екатерина Снытина:

Наверное, это игра с Сербией. Это последние 18 секунд. Лично я ничего не сделала для того, чтобы мы как-то перевели игру в овертайм или выиграли. Поэтому не могу сказать, что просыпаюсь среди ночи, но заснуть я действительно не могла. Когда мы переехали в Будапешт, это уже была 1/8 финала, я не спала неделю, я не спала всю 1/8 финала, потому что это невозможно. Ты думаешь о том, что было, или о том, что будет. Пытаешься как-то от всего абстрагироваться, но это невозможно, потому что баскетбол был везде, 24 в сутки. Но мы закончили. Ура.

Четвертое место – это хорошо?

Екатерина Снытина:

Это хорошо. Я максималист, мне всегда хочется большего, но я была на пресс-конференции после нашей заключительной игры и я поняла, что Беларусь на четвертом месте в целой Европе, и мы единственные на четвертом месте. Поэтому я счастлива. я благодарна своей команде, я горжусь всеми, горжусь своей командой. Мы четвертые – это супер. Кто бы там что ни писал, что могли выше. Конечно, могли. Но могли быть и ниже, если честно. Поэтому я счастлива с тем, что у меня есть.

Болельщиков много было?

Екатерина Снытина:

Да. В Первый город приехало около 10 болельщиков, за нас болели ребята. Это мужья, тренеры, баскетбольные люди. Во втором городе никого не было. И в Будапешт уже приехали болельщики наши, мои родители, было очень много людей из белорусского посольства в Будапеште. У нас была своя трибуна, это было супер, их было слышно, поэтому мы были не одни.

Из Беларуси ощущали эту поддержку, которая здесь была, потому что пустели буквально улицы. Когда вы играли, все в телевизоре были.

Екатерина Снытина:

Конечно. Сейчас XXI век, интернет. Нам присылали неимоверное количество, девчонки не успевали просто проверять после игры, до 140 сообщений. Это невозможно даже просмотреть. Мы все это чувствовали, это все сказывалось. Люди звонили, писали, выставляли, пытались как-то до нас донести, что мы не одни сражаемся, что с нами сражается вся страна.

Для меня лично запомнился наиболее яркий матч – с Литвой. Когда гигантское преимущество таяло, и в последние полторы секунды ты выбросила мяч через всю площадку. Я сделал для себя вывод, что ты думала, что мяч просто будет лететь и время закончится.

Екатерина Снытина:

Нет, это же не футбол. У нас мяч должен коснуться хотя бы кого-то из игроков. Честно скажу, я пыталась придумать какое-то логическое оправдание тому, что я сделала. Но, скажем честно, я просто не могу ругаться, все-таки вечер понедельник, это был глупый поступок с моей стороны, необдуманный. Просто уже все. И это были самые длинные полторы секунды в моей жизни. Литовки имели шанс сравнять счет или вообще выиграть эту игру.

Потом много шутили на этот счет с вами?

Екатерина Снытина:

Девчонки до сих пор надо мной шутят. Если где-то проскакивает цифра 1,5, сразу: «Снытина, ты как там?» Как сказала Настя Веремеенко, это уже до конца моих дней, будет со мной. Но я благодарна своей команде, мы отстояли эти полторы секунды. И мою ошибку, которая могла привести к печальному результату, исправили всей командой. Поэтому я очень благодарна своей команде.

Вы после игры обдумываете свои ошибки. Но если вы оказываетесь в подобной ситуации, то вы поступаете как-то иначе либо у вас в голове есть заготовка, и вы заготовку спортивную используете?

Екатерина Снытина:

Если честно, то ты, конечно, пытаешься анализировать свои ошибки, но никто не застрахован наступить на одни и те же грабли два раза. У меня были ошибки в течение всего турнира повторяющиеся, одни и те же. Я пыталась, но я не могу от них уйти. Где-то запрограммировано мое тело, мозг.

Матч за «бронзу», наверное, не очень удался нашей команде. Нельзя сказать, что это был один из самых хороших матчей на чемпионате. Что этому виной: выхолощенность психологическая или уже физическая усталость?

Екатерина Снытина:

Этот заключительный матч у меня в голове до сих пор. Я посмотрела недавно, что мы проиграли 16 очков. Я его не помню. Могу сказать, что я настолько устала, что не помню. Помню, что села за пять фолов, помню, что не смогла остановить Альбу Торренс, которая потом вошла в символическую пятерку (заслуженно, в принципе). Я знала, что мы будем бороться и отдадим все свои последние силы на этой игре. Конечно, мне хотелось, чтобы мы сыграли очко в очко, выиграли, зацепились или еще что-то. Но, надо отдать должное, испанки к последней игры были готовы лучше, чем мы.

Пока ситуация такова, что мы вынуждены усиливаться (речь о Хардинг, конечно). Катя, взгляд изнутри команды, так сказать. Как вписалась в игру эта американка?

Екатерина Снытина:

Изначально было некомфортно только за счет того, что она приехала за неделю до Европы. Мы не знали, как пройдет ее адаптация, наша к ее игре. Но прошло 2-3 тренировки, и она поняла, что мы хотим от нее, мы поняли, как она играет, что она может, как мы можем дополнять друг друга. Поэтому, в принципе, через несколько тренировок было все в порядке, на самом деле как будто уже не один год мы вместе с ней провели. Как человек супер, как игрок супер. Нам однозначно повезло с нашей белоруской.

И она тоже высказывалась очень хорошо и про команду, и про нашу страну. И главное, что вы сделали ту цель, которая стояла – вышли в предолимпийскую квалификацию. Будете играть в следующем году за право выступить на Олимпиаде в Рио. Это безусловный плюс, но осадок остался от того, что проиграли сербкам в полуфинале всего каких-то два очка, при том, что имели шанс выйти в финал. А Сербия стала чемпионками. Для вас насколько неожиданным стал этот результат?

Екатерина Снытина:

Я следила за этой командой практически на протяжении всего турнира, потому что мне нравится, в какой баскетбол они играют. Это сумасшедший, агрессивный, где-то шальной, но дающий результат. Как мы видим, команда – чемпионы Европы. Они смогли остановить Францию в финале, они смогли выпихнуть Груду из трехсекундной зоны. Каким-то не чудом, а сумасшедшей работой своей. В принципе, в сербской команде нет игроков выше 195 см, и они просто вытолкнули сборную Франции из трехсекундной зоны. Я смотрела игру и считаю, что девчонки заслужили. На протяжении всего турнира они провели неимоверную работу. Просто супер.

Насколько соответствует то мнение, что нашей команде не хватило опыта важных международных встреч? В той же Сербии большинство игроков играет в топ-чемпионатах, при том на ведущем уровне. У нас есть обойма, а дальше…

Екатерина Снытина:

Даже не знаю, что сказать. Это сборная – ты имеешь то, что имеешь. Но я скажу вам, что даже несколько лет назад, 5-6 лет, мы играли точно так же. Когда большинство играли за рубежом, мы выдавали такие же концовки. Болельщики помнят, что никогда не было у сборной Беларуси концовок «плюс 20» и «давайте пойдем пить чай, расслабимся». Никогда такого не было. Даже за две минуты мы умудрялись упустить преимущество. Я не могу сказать, что это наша фишка, но это наша проблема. Из года в год она повторяется. Я надеюсь, что по чуть-чуть как-то тренерский штаб, мы сможем избавиться от этой проблемы. Мне присылают фотографию упаковки валидола и мое лицо на нем. Это наша какая-то черта, она не нравится. Из-за этого мы проиграли много концовок, много игр. Я надеюсь, что мы сможем от нее избавиться.

Да, проиграли, но зато влюбили в себя даже тех, кто вас, наверное, не любил. Потому что быть равнодушным, глядя на сборную Беларуси по баскетболу, просто невозможно. При том Катя и все остальные – наша сборная как на подбор.

Сергей по секрету сказал, что даже видел какую-то фотосессию на каблуках. Каблуки носите?

Екатерина Снытина:

Я нет. Коллеги? Там у нам полный набор каблуков. Это женская команда, так что конечно.

Есть проблемы с приобретением одежды? Все-таки девушки высокие все.

Екатерина Снытина:

Нет. Затовариваемся в Европе, грубо говоря, поэтому проблем нет, все в порядке.

Вечеринка какая-то была по поводу окончания чемпионата?

Екатерина Снытина:

Была. Нас приехал поздравить наш посол, мы тихо-мирно посидели в гостинице, что и сделали все остальные команды. То есть это бы такой дружеский, потому что все-таки это Европа, люди знают друг друга, играют много лет против друг друга, иногда в клубах играют вместе. Поэтому это был такой большой праздник в конце длинного турнира. Было весело.

Прощаясь, друг другу говорят до свидания. Что вы друг другу пообещали, на чем остановились, какие слова сказали?

Екатерина Снытина:

Сейчас попрощались, буквально час назад, в аэропорту. Просто все говорили друг другу, чтобы отдыхали. Мы перезваниваемся, списываемся, кто-то видится. То есть мы не пропадаем, поэтому все на связи, «прощай и увидимся через год» нет.

Вы и по жизни подруги, а не только коллеги по команде?

Екатерина Снытина:

Да. Может быть, не все 12 человек, но кто-то с кем-то связан постоянно. И получается, что мы все равно остаемся одной командой.

Спасибо всем, кто за нас болел. Мы действительно это ощущали. Это было супер. Мы чувствовали, что наша страна у нас за спиной стоит и поддерживает нас.