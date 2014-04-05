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Три серебряные медали завоевали белорусы на чемпионате Европы по борьбе в Финляндии

05 апреля 2014 13:58
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Новости Беларуси. Сразу три медали выиграли белорусские спортсмены 4 апреля на чемпионате Европы по борьбе в Финляндии. Все награды серебряной чеканки. У представителей сильного пола в весе до 86 килограммов цвета нашего флага в финальной схватке с Абдулрашидом Садулаевым из Азербайджана защищал Мурад Гайдаров. Итог 2:5 не в пользу белоруса.

У женщин в категории до 63 килограмов наша Мария Мамашук не сумела отобрать золото у представительницы Латвии Анастасии Григорьевой, уступив со счетом 2:10.

Еще одно серебро принесла Беларуси Василиса Марзалюк. В категории до 75 килограммов наша соотечественница проиграла Станке Златевой из Болгарии. Счет 2:4.

# Борьба

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