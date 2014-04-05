Домрачева и Шипулин выиграли «Гонку чемпионов» в Москве

Новости Беларуси. Белоруска Дарья Домрачева и россиянин Антон Шипулин стали победителями смешанной эстафеты «Гонки чемпионов».

Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка:

Вы, наверное, сами слышали, что нашу команду поддерживали громче всех и теплее всех. У нас замечательный союз получился с Антоном. Гонка получилась изюминкой, вишенкой на торте биатлонного сезона. На предыдущих гонках в Москве у меня не получалось победить. Но сегодня у нас с Антохой все вышло! Я очень хочу похвалить Антона. Есть фраза, что биатлон начинается с последнего огневого рубежа. И Антон молодец – отстрелялся на ноль на последнем огневом и прекрасно пробежал последний круг.

Антон Шипулин, российский биатлонист:

Меня удивило, что Даша меня выбрала. Она же звезда, знаменитая спортсменка… Раньше мы с ней тренировались вместе. И Даша мне – как сестренка.

Вторыми стали французы Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад, третьими – Габриэла Соукалова из Чехии и Симон Шемп из Германии.

В «Гонке чемпионов-2014» принимают участие именитые биатлонисты, среди которых Симон Фуркад, Евгений Устюгов, Ольга Зайцева, Кайся Мякяряйнен, Тура Бергер, Бьорн Ферри, Вита и Валя Семеренко, Эмиль Хегле Свендсен.

Кстати, эта московская гонка стала последней в карьере норвежки Туры Бергер и шведа Бьёрна Ферри. Спортсмены заявили о том, что покидают спорт высоких достижений.

«Гонка чемпионов» стала уже доброй традицией. Каждый год лучшие биатлонисты мира съезжаются в Россию для того, чтобы показать настоящий мастер-класс. В этом году соревнования проходят в Москве на искусственном снегу спорткомплекса «Олимпийский».

Это, по сути, показательное выступление биатлонистов.

Прототипом московских соревнований называют знаменитую «Рождественскую гонку» в немецком Гельзенкирхене на стадионе «Ауф Шальке».

Первая московская гонка прошла три года назад в «Олимпийском». Через год лучших стреляющих лыжников принимали «Лужники».

В 2014 году организаторам пришлось попотеть, чтобы провести спортивное шоу на высшем уровне.

Дмитрий Свищев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи (ИТАР-ТАСС):

Для того чтобы оснежить 1200 метров трассы, необходимых для биатлонистов, мы готовили снег специальными всепогодными пушками. Всего было заготовлено порядка 4500 тысяч кубометров.

Напомним, в марте наша легендарная биатлонистка Дарья Домрачева по итогам сезона завоевала Малый хрустальный глобус в масстарте. Смотрите видео!