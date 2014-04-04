ХК «Юность» обыграл «Неман» – 2:0 – и сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В финальной серии белорусской хоккейной Экстралиги снова ничья. Столичная «Юность» сравняла счет в противостоянии с гродненским «Неманом».

Этот поединок на льду «Чижовка-Арены» получился не столь богатым на заброшенные шайбы, как предыдущие. Однако от этого не менее интересным. Ведь в случае виктории гостей они бы приближались к заветному кубку максимально близко, что «Юности» совсем не хотелось.

Обе команды показали и доказали, что будут бороться до конца. А тренеры еще раз повторили, что этот финал Экстралиги – один из лучших за последние годы.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Для Беларуси это хороший хоккей. Были моменты хорошие у «Немана», вратарь выручил. Интересный хоккей. Может, ошибаюсь, но это пока идет одна из лучших серий, которые припоминаю. Соперник достойный, мощный, хороший. Интересный хоккей.

Игры получаются действительно упорными и напряженными. Этот поединок не стал исключением. На равных команды играли практически половину встречи. И все решилось на экваторе матча.

«Юность» забила дважды с разницей в три минуты. И этого оказалось достаточно.

Результативные броски на свой счет записали Александр Боровков и Сергей Шелег, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2:0 в пользу «Юности». В финальной же серии счет равный – 2:2.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Больше мы в обороне все-таки проиграли, нападающие практически ничего сегодня не создали. Безобразно играли в большинстве, ничего не создали. Конечно, понятно, что соперник тоже мешал нам в этом. Но без атаки не выиграешь, без голов нет побед. Поэтому 0:2, точнее 2:0.