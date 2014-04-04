Шумахер наконец пошел на поправку. Он уже может дышать самостоятельно

Новости Франции. Семикратный чемпион мира, автогонщик Михаэль Шумахер, находящийся в состоянии искусственной комы подает признаки пробуждения.

Сабина Кем, менеджер Шумахера:

Состояние Михаэля улучшается… Он подает признаки сознания и пробуждения.

Как сообщает агентство «Франс Пресс», Шумахер уже может дышать самостоятельно, обходясь без аппарата искусственной вентиляции легких.

Реакция спортсмена указывает на то, что он воспринимает информацию. Друзья и родственники гонщика ни на минуту не отходят от его постели.

Напомним, автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах в декабре прошлого года. Шумахер упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни.

На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль.

Подробности произошедшего в тот трагический для Михаэля и его семьи день вы узнаете из видео.

Вот уже почти четыре месяца врачи борются за жизнь легендарного человека. За это время Шумахер потерял 20 килограммов веса. Сейчас 45-летний Михаэль весит всего 55 кг.