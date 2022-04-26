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«Три олимпийских чемпиона играющих». В Минске прошёл турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев

26 апреля 2022 15:09
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Новости Беларуси. В Минске состоялся XV Международный турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционно 14 дружин (8 мужских и 6 женских) из разных городов России и Беларуси в канун праздника Великой Победы оспаривали первенство и большой Кубок.  

«Три олимпийских чемпиона играющих». В Минске прошёл турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев-1

В 2022 году состязания прошли сразу на двух спортивных площадках столицы: на паркете «Минск-Арены» и в Белорусском государственном университете физической культуры. В течение двух дней команды преодолели групповой раунд, после состоялись стыковые поединки.  

«Три олимпийских чемпиона играющих». В Минске прошёл турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев-4

Отметим, что среди участников были олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы прошлых лет. Возрастной ценз – 60 лет и старше у мужчин, 58+ у женщин. Чтобы попасть на минский турнир, всем пришлось отбираться на зональных стартах.  

«Три олимпийских чемпиона играющих». В Минске прошёл турнир ветеранов по волейболу среди команд городов-героев-7

Николай Степанов, председатель комиссии массового и ветеранского волейбола БФВ:  
Для начала мы хотели, чтобы это было по кругу. Но потом так случилась ситуация, что хлебосольный белорусский народ, люди сказали, что вы в центре Европы, поэтому мы хотим только к вам. Поэтому первое – это популяризация волейбола. Дело в том, что к нам приходят дети, смотрят. Вы представляете, три олимпийских чемпиона играющих. Они играют, потом интервью дают, потом фотографируются, фотосессия – это для них праздник. И для детей, и для нас праздник.  

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# Волейбол # Николай Степанов # Василий Князев # Виктор Комогоров # Фотофакт

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