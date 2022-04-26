«Минчанка» в упорной борьбе обыграла «Заречье-Одинцово» на ЧР по волейболу

Победа в напряженной борьбе! «Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» на турнире за 9-14 места в российской суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовали наши девушки не лучшим образом, первый сет они уступили – 18:25. Но смогли реабилитироваться во втором, обыграв соперниц 25:15. Третью партию белоруски также записали на свой счет – 25:16. А в четвертой опять осечка – 21:25. Победитель определялся на тай-брейке, где подопечные Станислава Саликова смогли вырвать викторию – 15:12.