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В ЮХЛ за главный приз будут сражаться «Сокол» из Берёзы и минское «Динамо»

26 апреля 2022 11:02
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Новости Беларуси. Если в экстралиге чемпион уже известен, то в Юниорской хоккейной лиге определены лишь финалисты. За главный приз поспорят «Соболь» из Березы и минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В ЮХЛ за главный приз будут сражаться «Сокол» из Берёзы и минское «Динамо»-1

Интересно, что обоим коллективам хватило всего двух матчей, чтобы выйти в решающую битву. Представители Брестской области отправили отдыхать «Юность». Во втором полуфинале они победили 3:1. У триумфаторов шайбами отметились Садовский, Афанасьев и Середа. В параллельном матче «динамовцы» не заметили «Металлург» – 10:2. Золотая серия стартует 2 мая в Минске и продолжаться будет до двух викторий одного из оппонентов.  

# Хоккей Беларуси # Кирилл Садовский # Павел Афанасьев # Артем Середа # Фотофакт

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