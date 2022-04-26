В ЮХЛ за главный приз будут сражаться «Сокол» из Берёзы и минское «Динамо»

Новости Беларуси. Если в экстралиге чемпион уже известен, то в Юниорской хоккейной лиге определены лишь финалисты. За главный приз поспорят «Соболь» из Березы и минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Интересно, что обоим коллективам хватило всего двух матчей, чтобы выйти в решающую битву. Представители Брестской области отправили отдыхать «Юность». Во втором полуфинале они победили 3:1. У триумфаторов шайбами отметились Садовский, Афанасьев и Середа. В параллельном матче «динамовцы» не заметили «Металлург» – 10:2. Золотая серия стартует 2 мая в Минске и продолжаться будет до двух викторий одного из оппонентов.