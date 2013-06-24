Новости Беларуси. Три новые медали украсили стелу Олимпийской славы в Бресте. Торжественная церемония была приурочена к Международному олимпийскому дню.

Чести увековечить свои имена удостоены призеры Лондонских игр: Любовь Черкашина, Сергей Мартынов и Ирина Кулеша.

Таким образом, количество памятных медалей, знаменующих олимпийские достижения представителей Брестчины, увеличилось до 21, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Нестренко, олимпийская чемпионка:

Я считаю, это большой праздник. И Олимпиада – спортивный праздник. Я очень счастлива, что мой финальный забег в Афинах как-то объединил, может быть, моих земляков на 11 секунд.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион:

Когда начинаешь заниматься, немного понимаешь, что ты делаешь. Со временем, с помощью тренеров, приходят какие-то умения, навыки, опыт, желание тренироваться, выигрывать, побеждать.