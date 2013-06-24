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Три новые медали украсили стелу Олимпийской славы в Бресте

24 июня 2013 13:31
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Новости Беларуси. Три новые медали украсили стелу Олимпийской славы в Бресте. Торжественная церемония была приурочена к Международному олимпийскому дню.

Чести увековечить свои имена удостоены призеры Лондонских игр: Любовь Черкашина, Сергей Мартынов и Ирина Кулеша.

Таким образом, количество памятных медалей, знаменующих олимпийские достижения представителей Брестчины, увеличилось до 21, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Нестренко, олимпийская чемпионка:
Я считаю, это большой праздник. И Олимпиада – спортивный праздник. Я очень счастлива, что мой финальный забег в Афинах как-то объединил, может быть, моих земляков на 11 секунд.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион:
Когда начинаешь заниматься, немного понимаешь, что ты делаешь. Со временем, с помощью тренеров, приходят какие-то умения, навыки, опыт, желание тренироваться, выигрывать, побеждать.

# Сергей Мартынов # Фотофакт # Белорусские спортсмены # Юлия Нестренко

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