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Расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра спорта и туризма идет к завершению

19 июня 2013 12:51
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Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра спорта и туризма может закончиться в ближайшие месяцы. Сергей Неред был задержан сотрудниками КГБ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение.

По данным следствия, бывший замминистра неоднократно получал взятки на протяжении длительного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Все рассмотрено объективно. Есть ряд эпизодов, которые проверяются в рамках работы следователей. Идет обыкновенная рутинная работа- сбор доказательств, после чего будет выдвинуто окончательное обвинение и в установленном порядке материалы будут передаваться для ознакомления и в суд.

# Коррупция # Валерий Вакульчик

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