Расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра спорта и туризма идет к завершению

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра спорта и туризма может закончиться в ближайшие месяцы. Сергей Неред был задержан сотрудниками КГБ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье получение взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение.

По данным следствия, бывший замминистра неоднократно получал взятки на протяжении длительного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Все рассмотрено объективно. Есть ряд эпизодов, которые проверяются в рамках работы следователей. Идет обыкновенная рутинная работа- сбор доказательств, после чего будет выдвинуто окончательное обвинение и в установленном порядке материалы будут передаваться для ознакомления и в суд.