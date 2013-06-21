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Запущен официальный сайт чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске

21 июня 2013 06:01
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Новости Беларуси. Уже запущен официальный сайт чемпионата мира по хоккею 2014 в Минске. Он выполнен в фирменном стиле. На страницах сайта на двух языках (русском и английском) собрана вся информация о ходе подготовки и регламенте проведения спортивного форума в столице.

Здесь же можно узнать о порядке безвизового въезда и правилах провоза багажа в Беларусь в период проведения чемпионата мира. Также получить информацию о гостиницах с последующим бронированием номеров.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Чемпионат мира по хоккею

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