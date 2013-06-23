Новости Беларуси. «Быстрее, выше, сильнее». Международный Олимпийский день отпраздновали 23 июня в Беларуси. Ежегодно 23 июня к этой спортивной акции присоединяются практически все страны мира. И Беларусь — уже традиционный участник.

На этот раз основной площадкой стала территория возле «Минск-Арены». Мини-футбол, армрестлинг, гиревой спорт, перетягивание каната, хоккей на траве, стритбол, бадминтон...

Спортивный азарт и огромное желание победить. Юношеская команда Октябрьского района на подобных «показательных» соревнованиях уже не первый год. Ребята скромно замечают: на лидерство не рассчитывают, но вот конкуренцию точно составят.

Спортивная арифметика Международного олимпийского дня этого года действительно нешуточная. Больше федераций-участниц, прибавились и юные спортсмены. Ноу-хау этого года: центр праздника переместился к главной спортивной арене страны.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Если говорить о проведении мероприятия в Минске, мы, традиционно, проводили его возле Дворца спорта. Сегодня первый год мы проводим возле «Минск-Арены». И мы видим, что эта площадка дает возможность гораздо большего интересного мероприятия.

Александр Керножицкий, председатель Представительства НОК Беларуси в Минске:

Тут площадка лучше, чем у Дворца спорта, и она привлекает значительно больше людей.

Мировому празднику уже более 50 лет. Иначе как днём рождения Международного олимпийского комитета спортсмены эту акцию не называют. В первом таком мероприятии приняли участие лишь 9 стран. Сегодня география иная. Уже традиционным праздник стал и для Беларуси.

Дмитрий Довгалёнок, олимпийский чемпион по гребле, заместитель генерального секретаря НОК Беларуси:

Пьер де Кубертен 23 июня предложил Международному конгрессу возобновить олимпийские греческие игры и провести впервые. Вместе с нами параллельно в каждой стране проводят такой праздник.

Сочетание игровых мероприятий и показательные выступления. Посмотреть на олимпийское движение в современном виде приходят многие именитые спортсмены. Четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Дмитриевна Белова уже успела оценить масштаб праздника. Впрочем, гость она здесь ежегодный.

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:

Это очень здорово, что у нас такая прекрасная традиция: вместе со всем международным олимпийским движением праздновать Международные олимпийские игры. Это будет способствовать пропаганде физической культуры и спорта.

Сюда приходят и поучаствовать, и, конечно, поболеть за талантливых олимпийцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Праздник замечательный, нам тут очень нравится! У меня дочка выступает в эстафете.

Красиво, радостно, празднично!