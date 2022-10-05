Три национальных рекорда установили белорусские тяжелоатлеты

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Открытых республиканских соревнований по тяжелой атлетике, которые проходят на базе спортивного олимпийского комплекса «Стайки», участники оспорили медали в трех весах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Примечательно, что в борьбу за награды включились и российские спортсмены, в Минске сильнейших 22 атлета. Однако золотые награды забрали хозяева помоста, к тому же установив три национальных рекорда. Отличились исключительно женщины. Во взрослой категории наивысшее достижение в рывке сменила Алина Щепакова, у юниорок в этом же упражнении рекордсменка – Екатерина Якушева, в толчке у девушек – Ольга Галынская. Организаторы постарались максимально приблизить турнир к мировому форуму.

Асламбек Эдиев, старший тренер юниорской сборной России по тяжелой атлетике: Нас приняли очень хорошо, все-таки братская страна, друзей очень много. В свое время частенько и сам приезжал выступать. Задачи у нас – выступить хорошенько, поднять свои килограммы.

Наталья Радуховская, председатель технического комитета БФТА:

Мы приблизились к оформлению сцены, зала, все как на мировом уровне. Мы идем на шаг впереди планеты всей. Наши девочки показывают отличные результаты. Надеюсь, в ближайшем будущем нам откроют все наши границы, закончится этот беспредел, по-другому я не могу назвать, и мы будем показать результаты не хуже, чем все остальные страны.

Мужчины боролись в среду, 5 октября, только в весе до 67 килограммов, пальма первенства досталась могилевчанину Артему Данильчику.