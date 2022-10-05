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Белорусы будут выступать на международных турнирах по боксу под своим флагом

05 октября 2022 12:52
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Международная ассоциация бокса приняла решение допустить белорусских и российских спортсменов к выступлению на международных турнирах под своим флагом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А при их победе будут звучать национальные гимны.

Белорусы будут выступать на международных турнирах по боксу под своим флагом-1

Таково решение совета директоров организации, который проголосовал за отмену бана. Ассоциация убеждена в том, что всем спортсменам и официальным лицам соревнований должны быть предоставлены равные условия, независимо от их национальности и места жительства. К своей деятельности также вернутся технические делегаты и арбитры из Беларуси и России. Новое решение вступает в силу немедленно.

# Мировой бокс # Фотофакт

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