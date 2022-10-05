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Хоккей. «Аризона» в упорном противостоянии уступила «Вегасу»

05 октября 2022 13:02
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Старт регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги все ближе. Команды продолжают проводить выставочные матчи, в которых принимают участие в том числе и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Аризона» в упорном противостоянии уступила «Вегасу»-1

5 октября «Аризона» в упорном противостоянии уступила «Вегасу» – 3:4. Белорусский защитник «койотов» Владислав Колячонок выходил на лед в первом звене и сыграл 17 минут 39 секунд. За это время хоккеист шесть раз угрожал воротам соперника, заблокировал один бросок и сделал один силовой прием. Показатель полезности белоруса составил -2. А вот белорусский нападающий «Ванкувера» Данила Климович был командирован в АХЛ. Таким образом, в основных составах клубов НХЛ продолжают играть трое белорусов: Владислав Колячонок, Егор Шарангович и Алексей Протас.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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