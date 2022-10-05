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  • «Спорт должен быть вне политики». Магомед Арипгаджиев прокомментировал решение допустить белорусских боксёров к международным стартам

«Спорт должен быть вне политики». Магомед Арипгаджиев прокомментировал решение допустить белорусских боксёров к международным стартам

05 октября 2022 13:33
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Международная ассоциация бокса приняла решение допустить белорусских и российских спортсменов к выступлению на международных турнирах под своим флагом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Спорт должен быть вне политики». Магомед Арипгаджиев прокомментировал решение допустить белорусских боксёров к международным стартам-1

Магомед Арипгаджиев, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Это, конечно, очень хорошая новость для нас, для спортсменов, для боксеров в частности. Потому что мы до этого год сидели и никуда не выезжали, чемпионатов мира и Европы не было. Я всегда говорил: спорт должен быть вне политики. Тут политический момент. Нас все равно туда засунули и убрали. Это несправедливая борьба получается, когда нет стран. Заслуга эта непосредственно больше AIBA. Умар Назарович Кремлев, я так понимаю, что он это лоббировал, продвинул, чтобы нас допустили. Нас допускают не то чтобы под нейтральным флагом, нас допускают с нашим, с нашим гимном. Это вообще здорово. И для ребят, и для тренеров, и для всех.

# Мировой бокс # Магомед Арипгаджиев # Умар Кремлев # Фотофакт

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