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Баскетболистки Беларуси и России выступают на турнире памяти Семёна Халипского. Итоги 2-го дня

16 июля 2022 19:51
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Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается розыгрыш главного трофея Международного турнира по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За звание победителя соревнований сражаются четыре сборные – молодежные коллективы Беларуси и России до 16 и до 18 лет.

Баскетболистки Беларуси и России выступают на турнире памяти Семёна Халипского. Итоги 2-го дня-1

Во второй состязательный день были сыграны два дерби. Команда России до 18 лет разгромно обыграла младшую российскую сборную – 93:55. Во втором противостоянии сборная Беларуси до 18 лет не без труда одолела младшую белорусскую дружину – 78:64. Завтра, 17 июля, состоятся заключительные встречи. В расписании воскресенья два матча, а также награждение триумфаторов.

# Баскетбол # Семен Халипский # Фотофакт

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