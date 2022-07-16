Баскетболистки Беларуси и России выступают на турнире памяти Семёна Халипского. Итоги 2-го дня

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается розыгрыш главного трофея Международного турнира по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За звание победителя соревнований сражаются четыре сборные – молодежные коллективы Беларуси и России до 16 и до 18 лет.

Во второй состязательный день были сыграны два дерби. Команда России до 18 лет разгромно обыграла младшую российскую сборную – 93:55. Во втором противостоянии сборная Беларуси до 18 лет не без труда одолела младшую белорусскую дружину – 78:64. Завтра, 17 июля, состоятся заключительные встречи. В расписании воскресенья два матча, а также награждение триумфаторов.