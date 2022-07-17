Прямой эфир

«Можем проводить соревнования любого уровня». Как прошёл Кубок Союзного государства по фехтованию?

17 июля 2022 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Шелковый путь» – яркий, но вовсе не единственный пример сотрудничества белорусов и россиян в спортивной сфере, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Причем ездим не только мы к ним, но и они к нам. Наши базы не просто не уступают, а зачастую и превосходят соседские.  

«Можем проводить соревнования любого уровня». Как прошёл Кубок Союзного государства по фехтованию?-1

И Кубок Союзного государства по фехтованию тому лучшее подтверждение. Минский Falcon Club принимал разные соревнования. Но турнир саблистов здесь прописался впервые. Однако гостям комплекс пришелся по душе.  

«Можем проводить соревнования любого уровня». Как прошёл Кубок Союзного государства по фехтованию?-4

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:  
Данные соревнования – лишний раз тому подтверждение, что мы можем проводить соревнования любого уровня, любого ранга и у нас мест для проведения подобных соревнований довольно много.  

«Можем проводить соревнования любого уровня». Как прошёл Кубок Союзного государства по фехтованию?-7

Как проходили соревнования на турнире саблистов – читайте здесь.  

# Фехтование # Виталий Соколовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболистки Беларуси и России выступают на турнире памяти Семёна Халипского. Итоги 2-го дня
16 июля 2022 19:51

Баскетболистки Беларуси и России выступают на турнире памяти Семёна Халипского. Итоги 2-го дня

Экипаж Сергея Вязовича завершил ралли-рейд «Шёлковый путь» на третьем месте
16 июля 2022 19:49

Экипаж Сергея Вязовича завершил ралли-рейд «Шёлковый путь» на третьем месте

«Витебск» и «Неман» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси
16 июля 2022 19:46

«Витебск» и «Неман» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси