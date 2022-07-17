«Можем проводить соревнования любого уровня». Как прошёл Кубок Союзного государства по фехтованию?
Новости Беларуси. «Шелковый путь» – яркий, но вовсе не единственный пример сотрудничества белорусов и россиян в спортивной сфере, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Причем ездим не только мы к ним, но и они к нам. Наши базы не просто не уступают, а зачастую и превосходят соседские.
И Кубок Союзного государства по фехтованию тому лучшее подтверждение. Минский Falcon Club принимал разные соревнования. Но турнир саблистов здесь прописался впервые. Однако гостям комплекс пришелся по душе.
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Данные соревнования – лишний раз тому подтверждение, что мы можем проводить соревнования любого уровня, любого ранга и у нас мест для проведения подобных соревнований довольно много.
Как проходили соревнования на турнире саблистов – читайте здесь.