«Можем проводить соревнования любого уровня». Как прошёл Кубок Союзного государства по фехтованию?

Новости Беларуси. «Шелковый путь» – яркий, но вовсе не единственный пример сотрудничества белорусов и россиян в спортивной сфере, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Причем ездим не только мы к ним, но и они к нам. Наши базы не просто не уступают, а зачастую и превосходят соседские.